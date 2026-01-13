Những ngày giáp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vườn Hạnh Phúc ở xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) lại rộn ràng hơn bao giờ hết.

Giữa sắc xuân rộn ràng, chủ khu vườn Bùi Văn Quân cùng cộng sự tất bật “chỉnh chỗ này, sửa chỗ kia” bên những khối tượng ngựa khổng lồ đang hoàn thiện, mang theo không khí Tết rạo rực và niềm háo hức của người dân.

Linh vật "Ngựa vui vẻ" dễ thương với màu da đỏ rực, tượng trưng cho sự may mắn đầu năm

Từ năm 2023 đến nay, cứ mỗi dịp tết Nguyên đán, anh Quân lại tất bật với việc sáng tạo các linh vật “khổng lồ” theo chủ đề con giáp của năm. Đón tết Bính Ngọ 2026, anh tiếp tục cho ra đời bộ ba linh vật ngựa. Mỗi tác phẩm mang một thông điệp riêng: “Ngựa vui vẻ”, “Ngựa hạnh phúc” và “Ngựa thương” - biểu trưng cho sự sẻ chia yêu thương.

Trong đó, “Ngựa hạnh phúc” là linh vật được anh Quân thực hiện đầu tiên. Tác phẩm có chiều cao (tính cả bệ) gần 6m, nặng khoảng 10 tấn, được hoàn thiện sau hơn 3 tháng miệt mài lao động. “Ngựa vui vẻ” cao khoảng 3,8m, nặng 6 tấn, hoàn thành trong vòng 1 tháng.

Linh vật cuối cùng là “Ngựa thương” vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến cao hơn 5m, nặng khoảng 5 tấn.

Linh vật "Ngựa vui vẻ" đang được anh Bùi Văn Quân hoàn thiện những công đoạn cuối cùng

Chia sẻ về hành trình thực hiện bộ ba linh vật Tết năm nay, anh Quân cho biết, ý tưởng đã được ấp ủ từ tháng 6/2025. Quá trình sáng tác kéo dài nhiều tháng, trải qua nhiều công đoạn như thiết kế, chuẩn bị kết cấu, tìm vật liệu, dựng khung, tạo hình cho đến sơn phủ hoàn thiện.

“Ngựa là loài vật có thần thái rất mạnh, nên khi làm phải giữ được cảm xúc trong từng chi tiết. Với tôi, mỗi linh vật giống như một đứa con, phải chăm chút từ đầu đến cuối để tạo ra được biểu cảm như ý, để khi người xem nhìn vào có thể cảm nhận được niềm vui và không khí mùa xuân”, anh Quân chia sẻ.

Từng chi tiết được anh Quân tỉ mỉ tạo tác

Theo anh, khó khăn lớn nhất không nằm ở kích thước đồ sộ của các tác phẩm, mà chính là việc thể hiện thần thái. “Chỉ cần làm sai một chi tiết nhỏ là linh vật sẽ mất đi nét đặc trưng vốn có của loài ngựa”, anh nói.

Đặc biệt, trong bộ ba linh vật năm nay, “Ngựa thương” là tác phẩm mang ý nghĩa cộng đồng rõ nét nhất. Anh Quân cho biết, sau khi hoàn thành, linh vật này dự kiến sẽ được đưa ra bán đấu giá.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ, gồm: Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh và Hoàng Vân. Anhg mong muốn giúp các gia đình có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

“Tôi mong con ngựa này sẽ trở thành biểu tượng của sự sẻ chia. Có thể giá trị vật chất không quá lớn, nhưng nếu góp được một phần nhỏ để giúp người khó khăn thì cái Tết sẽ ý nghĩa hơn”, anh Quân bày tỏ.

Tác phẩm "Ngựa thương" sẽ được anh Bùi Văn Quân mang đấu giá, lấy tiền ủng hộ người nghèo ăn Tết

Dù mỗi linh vật mang một thông điệp riêng, nhưng mục đích chung mà anh Quân hướng tới vẫn là tạo nên không khí Tết rộn ràng và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Anh mong muốn các tác phẩm được trưng bày tại những không gian công cộng, để người dân có thể đến tham quan, chụp ảnh và cảm nhận trọn vẹn hơi thở mùa xuân.

“Tôi làm linh vật không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê cá nhân, mà còn hy vọng nơi trưng bày sẽ trở thành điểm vui chơi, mang lại niềm vui cho mọi người trong những ngày Tết”, anh nói.

Dù mỗi linh vật mang một thông điệp riêng, nhưng mục đích chung mà anh Quân hướng tới vẫn là tạo nên không khí Tết rộn ràng và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng

Trước đó, dịp tết Ất Tỵ 2025, anh Quân từng gây ấn tượng với linh vật Rắn hạnh phúc, được trưng bày tại địa phương và thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh trong những ngày đầu xuân.

Nhìn lại hành trình gần 3 năm gắn bó với việc sáng tạo linh vật Tết, anh Quân cho biết, rất bất ngờ những tác phẩm của mình nhận được nhiều sự quan tâm.

“Sau khi linh vật Rắn hạnh phúc hoàn thành, mỗi ngày có rất đông người đến tham quan, chụp ảnh. Điều đó cho tôi thêm động lực để tiếp tục duy trì khu vườn. Nếu những gì tôi làm ra có thể mang lại nụ cười cho ai đó, hoặc giúp người nghèo có bữa cơm đủ đầy hơn trong ngày Tết, thì đó chính là lý do để tôi tiếp tục”, anh nói.

Khu vườn Hạnh Phúc của anh Bùi Văn Quân được thành lập từ năm 2021 tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài các linh vật Tết, nơi đây còn là không gian trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc biệt phục vụ các sự kiện lớn như: kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cùng nhiều mô hình lấy cảm hứng từ điện ảnh nước ngoài, thu hút hàng nghìn lượt người tham quan mỗi năm.

Khu vườn của anh Quân có hàng chục tác phẩm

Tác phẩm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Bùi Văn Quân được trưng bày tại khu vườn Hạnh Phúc của anh

Những tác phẩm được anh Quân và cộng sự thực hiện rất sinh động

Khu vườn Hạnh Phúc của Bùi Văn Quân được thành lập từ năm 2021 tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh

Nhiều tác phẩm ngộ nghĩnh