Thời gian tính giờ làm bài môn Ngữ văn thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 bắt đầu từ 8h, trong 120 phút. Theo quy định, thí sinh được gọi vào phòng thi lúc 7h15. Đến 7h55, cán bộ coi thi sẽ phát đề thi môn Ngữ văn. Theo chương trình mới, đề thi Ngữ văn không dùng ngữ liệu trong sách giáo khoa. Do đó, học sinh sẽ không còn có thể đoán đề hay học tủ.

Nói về định hướng ra đề thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, cấu trúc, định dạng đề thi vào lớp 10 của Hà Nội bám sát đề minh họa đã được công bố theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

“Kế thừa những kết quả đạt được của năm trước, chúng tôi rút kinh nghiệm để làm sao chất lượng đề thi tốt hơn. Nguyên tắc đề thi là vừa sức, có tính phân hóa và phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10”, ông Nhâm nói.

Đề thi bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu thuộc nội dung lớp 9.

Theo kế hoạch, ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Cụ thể, sáng 30/5, thí sinh thi Ngữ văn (trong 120 phút), buổi chiều thi Ngoại ngữ (trong 60 phút). Sáng 31/5, thí sinh thi môn Toán trong 120 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.