8h30 sáng 29/5, khu vực cổng Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Giảng Võ, Hà Nội) chật kín thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào lớp 10. Kỳ thi năm 2026, Hà Nội bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng dự phòng. Hôm nay, các điểm thi lớp 10 phổ biến quy chế thi cho thí sinh, đồng thời thông báo bảng ghi tên dự thi để các em kiểm tra, báo cáo sai sót nếu có.

Khánh Linh (trái) cho biết: "Em đã ôn tập khá kỹ trong suốt thời gian qua nên những ngày gần thi em sẽ dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và giữ cho tinh thần thoải mái nhất có thể".

Trong sáng nay, các bậc phụ huynh cũng có mặt cùng con em để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cho con tới nhận phòng thi.

Nhìn chung, tâm lý các sĩ tử trong sáng nay thoải mái, tươi vui. Theo thầy Trần Trọng Nghĩa, điểm trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, điểm thi này có 30 phòng thi với 720 thí sinh. Trong sáng 29/5, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất và sẵn sàng đón thí sinh.

Đôi bạn Duy Minh và Bá Minh (Trường TH, THCS & THPT Thực Nghiệm KHGD, trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) đập tay chúc nhau thi tốt. Cả hai khẳng định đã sẵn sàng để săn điểm 9 trong kỳ thi năm nay.

Vào phòng thi, các thí sinh được giám thị cẩn thận kiểm tra thẻ dự thi có gắn ảnh cá nhân, thông tin CCCD, dụng cụ được phép mang vào khu vực làm bài...

Lúc 9h, tại điểm thi THPT Quang Trung - Đống Đa, các giám thị đọc tên thí sinh vào phòng thi và phổ biến quy chế.

Khoảng 10h, các thí sinh kết thúc buổi nhận phòng thi, nghe quy chế và ra về.

Theo kế hoạch, ngày 30 và 31/5, các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Cụ thể, sáng 30/5, các thí sinh thi Ngữ văn (trong 120 phút), buổi chiều thi Ngoại ngữ (trong 60 phút). Sáng 31/5, thí sinh thi môn Toán trong 120 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.