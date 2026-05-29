Tại Hà Nội, 9h sáng nay 29/5, các điểm thi lớp 10 sẽ phổ biến quy chế thi cho thí sinh, đồng thời thông báo bảng ghi tên dự thi để các em kiểm tra, báo cáo sai sót nếu có.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 là gần 125.000 em (tăng hơn 21.000 thí sinh so với năm ngoái).

“Năm 2026, Hà Nội có số lượng học sinh dự thi vào lớp 10 rất đông, số điểm thi cũng tăng nhiều so với năm trước”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Quang Tuấn nói.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Đến thời điểm này, việc chuẩn bị cho kỳ thi đúng theo kế hoạch. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng phục vụ tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi là khoảng 18.000 người. Bên cạnh đó, thành phố cũng huy động khoảng 2.000 cán bộ làm công tác thanh tra tại các điểm thi.

Ông Tuấn cho hay, tinh thần của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội là vừa bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy chế thi, vừa tạo điều kiện tối đa để các thí sinh yên tâm dự thi, không để thí sinh nào vì khó khăn khách quan mà ảnh hưởng đến quyền lợi.

Năm nay, theo các điểm thi báo lên, có 6 học sinh bị tai nạn gãy tay trước kỳ thi nhưng vẫn dự thi. "Chúng tôi đã hướng dẫn các điểm thi tạo điều kiện, đảm bảo quyền lợi cho các em. Những em bị gãy tay phải và không thể viết bài sẽ được bố trí thi phòng riêng, có học sinh lớp dưới hỗ trợ ghi lại bài thi. Để đảm bảo khách quan, quá trình này sẽ có ghi âm và giám sát của cán bộ an ninh”, ông Tuấn thông tin.

Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các điểm thi rà soát cơ sở vật chất đủ điều kiện đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, đồng thời bố trí phòng, địa điểm chờ cho phụ huynh.

Lịch thi lớp 10 Hà Nội năm 2026.

Trao đổi về định hướng ra đề thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, cấu trúc, định dạng đề thi vào lớp 10 của Hà Nội sẽ bám sát đề minh họa đã được công bố theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

“Kế thừa những kết quả đạt được của năm trước, chúng tôi rút kinh nghiệm để làm sao chất lượng đề thi tốt hơn. Nguyên tắc đề thi là vừa sức, phân hóa và phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10”, ông Nhâm nói.

Theo đó, đề thi sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Theo kế hoạch, ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Cụ thể, sáng ngày 30/5, các thí sinh thi Ngữ văn (trong 120 phút), buổi chiều thi Ngoại ngữ (trong 60 phút). Sáng 31/5, thí sinh thi môn Toán trong 120 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.