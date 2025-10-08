Gấu liên tục tấn công người ở khu dân cư, Nhật Bản ra cảnh báo với du khách

Ngôi làng Shirakawa-go, Nhật Bản - di sản Thế giới của UNESCO, vừa chứng kiến một vụ gấu tấn công du khách nước ngoài. Trong thời gian gần đây, trên nhiều tỉnh thành ở Nhật Bản, liên tục xảy ra những vụ gấu tấn người ngay tại khu dân cư.