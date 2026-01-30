Sáng 29/1, sau khi xuất bán 120 con lợn thương phẩm với giá 80.000 đồng/kg, anh Nguyễn Tuấn Minh ở Phú Thọ khoe với PV VietNamNet: “Năm nay ăn Tết to rồi”.

Anh Minh cho biết, lứa lợn này khi vào đàn giá con giống là 2,2 triệu đồng, cộng với thức ăn chăn nuôi và các chi phí khác, giá thành khoảng 57.000 đồng/kg. Sáng nay, vợ chồng anh xuất bán đàn lợn đều đạt trọng lượng 100-110 kg/con.

“Lợn trọng lượng này vẫn hơi nhỏ, nhưng do được giá cao nên tôi phải tranh thủ xuất bán luôn để chốt lời”, anh nói và nhẩm tính, sau khi trừ hết chi phí, mỗi con lợn lãi khoảng 2,4 triệu đồng. Theo đó, lứa lợn này vợ chồng anh có thể đút túi gần 300 triệu đồng.

Giá lợn hơi tăng mạnh dịp cận Tết Nguyên đán. Ảnh: Vissan

Trên thị trường, giá lợn hơi xuất chuồng leo thang từng ngày. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá mặt hàng này dao động từ 79.000-81.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Trung và Tây Nguyên ngày 29/1 cũng tăng lên ngưỡng 76.000-79.000 đồng/kg, trong khi ở miền Nam có giá khoảng 75.000-78.000 đồng/kg.

Trao đổi với VietNamNet, giám đốc một công ty chăn nuôi quy mô gần 250.000 con lợn thương phẩm mỗi năm, cho biết, doanh nghiệp này đang xuất bán lợn hơi với giá 80.000 đồng/kg.

Hiện đang vào cao điểm tiêu thụ Tết Nguyên đán, thế nhưng trên thị trường, nguồn cung lại bị thiếu hụt. Bởi trước đó dịch tả lợn châu Phi hoành hành khiến nước ta phải tiêu huỷ gần 1,3 triệu con lợn. Nhiều trang trại chăn nuôi sau khi bán chạy dịch còn không dám vào đàn mới vì sợ rủi ro.

Cùng với đó, bão lũ ở miền Bắc và miền Trung dịp nửa cuối năm 2025 làm cho ngành chăn nuôi bị thiệt hại nặng đã đẩy giá lợn lên ngưỡng cao chót vót.

“Nếu tính giá thành chăn nuôi của doanh nghiệp phổ biến ở mức 48.000-50.000 đồng/kg, dịp này xuất bán lợn sẽ trúng đậm”, vị này nói và tiết lộ mỗi con lợn mang lại cho doanh nghiệp khoản lãi khoảng 3,5 triệu đồng.

Trung bình mỗi tuần doanh nghiệp xuất bán khoảng 4.000-4.500 con lợn thương phẩm trọng lượng 110-120 kg/con ra thị trường, ước lãi khoảng 14-15,8 tỷ đồng. Còn tuần cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số lượng lợn xuất bán có thể gấp đôi. Bởi, vào đợt nghỉ Tết trang trại sẽ ngừng xuất bán nên lợn đến lứa sẽ được dồn bán vào trước Tết, vị giám đốc này cho hay.

Giá các loại thịt lợn trên thị trường cũng neo cao. Ảnh: Nguyễn Phương

Ông Nguyễn Công Bắc - Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Lộc Phát BLLT, cho biết giữa tháng 1 giá lợn hơi tăng lên ngưỡng 74.000-75.000 đồng/kg.

Đến nay, giá lợn hơi ở khu vực Sơn La đã vọt lên 80.000 đồng/kg - đúng như dự báo của ông trước đó, đồng thời là mức giá cao hiếm có, giúp người chăn nuôi lãi lớn.

Theo đó, với một con lợn xuất chuồng trọng lượng 120kg, ông Bắc sẽ lãi khoảng 2,6 triệu đồng. Dịp Tết này, ông xuất bán ra thị trường khoảng 2.000 con, ước lãi khoảng 4-5 tỷ đồng.

Giá lợn có thể duy trì đà tăng cho đến trước ngày 20 tháng Chạp, Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Lộc Phát BLLT dự báo.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp nhận định giá lợn hơi dịp Tết Nguyên đán 2026 có thể tăng lên 85.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thực tế cho thấy giá mặt hàng này đang có xu hướng đi ngang và có thể giảm trong những ngày tới. Bởi các trang trại nuôi lợn "gột" (nuôi vỗ béo ngắn hạn trước khi xuất chuồng) quy mô lớn bắt đầu đẩy hàng ra thị trường tiêu thụ. Theo quy luật, khi nguồn cung tăng, giá trên thị trường sẽ hạ nhiệt.

Thịt lợn có loại vọt lên 214.000 đồng/kg Theo đà tăng của giá lợn hơi, thịt lợn trên thị trường cũng vọt lên ngưỡng cao chót vót. Tại chợ Đại Từ (Định Công), thịt mông sấn, vai sấn, chân giò rút xương giá tăng thêm 10.000 đồng/kg, lên mức 150.000-160.000 đồng/kg; thịt ba chỉ tăng 15.000 đồng/kg lên 175.000 đồng/kg; thịt nạc thăn giá 170.000 đồng/kg, sườn thăn 190.000 đồng/kg... Chị Nguyễn Thị Hương bán thịt lợn online tại khu vực Định Công (Hà Nội) thừa nhận, giá thịt lợn hiện tăng khoảng 30.000 đồng/kg so với hồi giữa tháng 11 năm ngoái. Hiện nay, các mặt hàng thịt lợn chị Hương bán phổ biến ở mức 160.000-200.000 đồng/kg tuỳ loại. Trong khi đó, tại một hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội, thịt vai có giá 143.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 190.000 đồng/kg, nạc vai giá 183.000 đồng/kg, bắp giò giá 155.000 đồng/kg, nạc thăn 120.000 đồng/kg... Riêng sườn non giá lên tới 214.000 đồng/kg.