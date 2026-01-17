Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Công Bắc - Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Lộc Phát BLLT, với PV VietNamNet sáng 15/1. Trước đó, ông dự báo giá lợn hơi có thể tăng lên ngưỡng 70.000 đồng vào dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giá mặt hàng này tăng mạnh, được điều chỉnh từng ngày.

Hiện tại khu vực Sơn La, giá lợn hơi xuất chuồng đã tăng lên 74.000-75.000 đồng/kg. Mức giá này cao hơn cả thời điểm cận Tết Nguyên đán năm trước.

“Dù vậy, có bao nhiêu lợn các đầu mối đều mua hết bấy nhiêu, thậm chí trang trại còn không đủ hàng để bán”, ông Bắc nói. Thời điểm trước, giá lợn hơi cũng neo cao nhưng tiêu thụ khá chậm, còn nay các đầu mối tranh nhau hỏi mua.

Theo ông Nguyễn Công Bắc, với mức giá như hiện nay, nếu có hàng bán thì người chăn nuôi lợn trúng đậm. Ông nhẩm tính, giá lợn hơi ở mức 74.000-75.000 đồng/kg, như trang trại chăn nuôi của công ty ông sẽ lãi khoảng 17.000-18.000 đồng/kg. Một con lợn xuất chuồng có trọng lượng khoảng 120kg, tính ra lãi khoảng 2 triệu đồng.

Vào cao điểm tiêu thụ dịp cận Tết Bính Ngọ, nếu xuất bán tổng cộng 2.000 con lợn, ông ước tính lãi hơn 4 tỷ đồng.

Cận Tết Nguyên đán, giá lợn hơi tăng đột biến, tiểu thương ở chợ không dám tăng theo vì ế ẩm. Ảnh: Tâm An

Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, giá lợn tăng từng ngày. Trong khi đó, mặt bằng giá tại nhiều tỉnh miền Bắc đã vọt lên ngưỡng 75.000-76.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg so với cuối tháng 12 vừa qua và tăng mạnh 38,2% so với tháng 11/2025 - thời điểm giá lợn hơi bắt đầu vào đà tăng mạnh. Hiện, miền Bắc cũng là khu vực ghi nhận mức giá lợn hơi cao nhất cả nước.

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động từ 70.000-74.000 đồng/kg. Trong khi tại khu vực miền Nam, mặt hàng này có giá 66.000-70.000 đồng/kg.

“Những ngày tới, rất có thể giá lợn hơi xuất chuồng sẽ chạm mốc 80.000 đồng/kg”, ông Nguyễn Công Bắc nhận định. Hiện là cao điểm tiêu thụ, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh gom mua để sản xuất hàng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Theo đó, giá lợn có thể duy trì đà tăng cho đến trước ngày 20 tháng Chạp.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho hay, thịt lợn là một trong những nguyên liệu được các doanh nghiệp gom mua để sản xuất nhiều mặt hàng Tết. Dịp này là cao điểm sản xuất hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán nên thị trường xảy ra tình trạng cung không đủ cầu, dẫn đến giá thịt lợn tăng đột biến.

Nguyên nhân là do trước đó dịch tả lợn châu Phi bùng phát, lợn bệnh buộc phải tiêu huỷ lên đến hàng triệu con. Cùng với đó, lũ lụt tại miền Bắc và miền Trung dịp cuối năm vừa qua cũng ảnh hưởng lớn đến đàn lợn.

Không chỉ vậy, dân nuôi lợn “gột” (nuôi vỗ béo ngắn hạn trước khi xuất chuồng) vừa qua cũng gom mua mạnh để chuẩn bị bung hàng bán dịp cận Tết. Có những trang trại nuôi heo gột lên tới cả nghìn con, thậm chí vài nghìn con. Theo đó, số lượng lớn lợn trọng lượng 95-105 kg/con mà doanh nghiệp xuất bán đã được mua về nuôi vỗ béo. Điều này càng làm thị trường khan hiếm, đẩy giá lợn hơi tăng cao hơn.

Nếu nguồn cung không được cải thiện, giá vẫn sẽ neo cao và kéo dài đến sau Tết Nguyên đán 2026. Thậm chí, thời điểm trong Tết giá có thể lên tới 80.000 đồng/kg, ông dự báo.

Đầu tháng 1 năm nay, tại họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi trên cả nước trong dịp Tết này dự kiến tăng 5-10% so với bình quân các tháng trong năm qua. Song, ông khẳng định nguồn cung cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu thị trường dịp Tết.

Với mặt hàng thịt lợn, ông Đăng cho rằng giá có thể tăng, nhưng cơ bản ổn định. Theo đó, giá lợn hơi dao động quanh mức 70.000 đồng/kg. Cung - cầu hiện được cân đối, không xảy ra thiếu hụt thực phẩm trong dịp Tết.

Trái ngược với đà tăng của giá lợn hơi xuất chuồng, giá thịt lợn tại các chợ truyền thống ở Hà Nội lại có mức tăng “dè dặt” hơn.

Theo đó, tại chợ Cổ Nhuế (Đông Ngạc, Hà Nội), thịt ba chỉ có giá 155.000-160.000 đồng/kg; sườn thăn 160.000 đồng/kg; nạc thăn và chân giò đồng giá 140.000 đồng/kg; mông sấn giá 130.000 đồng/kg...

Tương tự, tại chợ Đại Từ (Định Công, Hà Nội), thịt mông sấn, vai sấn, chân giò rút xương giá từ 140.000-150.000 đồng/kg; giá thịt ba chỉ, nạc thăn là 160.000 đồng/kg, sườn thăn 180.000 đồng/kg...

So với thời điểm cuối tháng 12/2025, giá thịt lợn ngoài chợ gần như không tăng. Các tiểu thương nói rằng khi giá lợn hơi tăng vọt trước đó, giá thịt ở chợ đã được điều chỉnh tăng 10.000-15.000 đồng/kg.

“Lần này giá lợn hơi tăng nhưng chúng tôi không dám tăng thêm vì ngưỡng giá đã cao, trong khi sức tiêu thụ còn yếu. Nếu tăng theo giá lợn hơi, thịt lợn ngoài chợ sẽ càng ế ẩm”, chị Xuân - tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Đại Từ, chia sẻ.