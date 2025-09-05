Dịch bệnh bùng phát, giá lợn hơi giảm sâu

Chiều 4/9, ông Trần Quốc Toản - chủ một trang trại chăn nuôi quy mô hàng nghìn con lợn ở xã Triệu Việt Vương (Hưng Yên), chia sẻ với PV VietNamNet: “Nhiều hộ đang bán lợn với giá 55.000-56.000 đồng/kg, dẫn đến lỗ khoảng 500.000 đồng/con”.

Ông cho biết, những hộ chăn nuôi có lợn xuất bán ở thời điểm này thì khi vào đàn phải mua lợn giống với giá cao kỷ lục 2,9 triệu đồng/con trọng lượng 7kg. Cộng với việc phải mua thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... nên giá thành sản xuất khoảng 60.000 đồng/kg trong điều kiện giữ được đầu con. Nếu tỷ lệ hao hụt lớn, giá thành chăn nuôi sẽ ở mức cao hơn.

Trang trại nhà ông Toản dịp này có hơn 1.000 con lợn thương phẩm chuẩn bị xuất chuồng. Nếu bán với mức giá như hiện tại thì hoà vốn, nhưng nhờ có đàn lợn nái nên ông chủ động được con giống, thức ăn chăn nuôi cũng tự phối trộn.

Tuy nhiên, điều khiến ông bất an là dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Do đó, những ngày này ông cấm tuyệt đối người lạ vào trang trại. Ngay bản thân ông cũng hạn chế đi ra ngoài để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

“Giá mỗi con lợn lên tới 6-7 triệu đồng. Lợn mắc dịch tả lợn châu Phi thì phải tiêu huỷ cả đàn, coi như mất hết”, ông nói.

Giá lợn hơi giảm mạnh so với thời điểm đầu năm nay. Ảnh: Vissan

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát ở 33/34 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu huỷ 648.000 con lợn.

“Đây cũng là nguyên nhân chính khiến giá lợn hơi xuất chuồng lao dốc”, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, chỉ rõ.

Theo ông, dịch tả xuất hiện ở khắp nơi, người nuôi bán chạy đàn đẩy nguồn cung lợn hơi trên thị trường tăng nên kéo giá giảm sâu. Hơn nữa, với tâm lý e ngại dịch bệnh, không ít người “quay lưng” với món thịt lợn khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Điều này khiến sức tiêu thụ giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, thịt lợn ngoại nhập có xu hướng tăng mạnh. Như tháng 7 vừa qua, số lượng thịt nhập khẩu tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Trong bối cảnh cung tăng, cầu lại giảm đã đẩy giá lợn hơi giảm mạnh hơn. Trong đó, có tuần ghi nhận giá lợn hơi giảm tới 10.000 đồng/kg.

Ở thời điểm hiện tại, lợn hơi xuất chuồng dao động từ 51.000-56.000 đồng/kg tuỳ địa phương. Mức giá này, ông Đoán nhẩm tính các doanh nghiệp chủ động được con giống, thức ăn chăn nuôi sẽ hoà vốn, hoặc có lãi nhẹ.

“Còn với nông hộ chăn nuôi phải mua con giống, mua thức ăn thì thua lỗ rất nặng, khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/con”, ông nói và cho biết, đầu năm nay giá lợn giống cao kỷ lục, lên tới 2,7-2,9 triệu đồng/con. Ngoài ra, còn chi phí thức ăn, vắc xin, thuốc thú y, chi phí thuê nhân công, chuồng trại... nên giá thành sản xuất lợn hơi lên tới 60.000-63.000 đồng/kg với tỷ lệ hao hụt ở mức thấp.

Ở chợ dân buôn nói không thể giảm

Trái ngược cảnh người chăn nuôi phải bán lợn giá rẻ gánh lỗ nặng, thì ở chợ mặt hàng này vẫn neo giá cao chót vót.

Tại chợ Đại Từ (Định Công, Hà Nội), chị Xuân báo giá cho khách: “Thịt mông sấn, vai sấn, chân giò rút xương giá từ 130.000-140.000 đồng/kg. Ba chỉ, sườn, nạc thăn giá từ 150.000-180.000 đồng/kg tuỳ loại”.

Khi khách hàng thắc mắc giá lợn hơi đã giảm mạnh, ở chợ sao vẫn cao chót vót, chị Xuân phân bua: “Hàng hoá lập mặt hàng giá mới rồi. Bát phở giờ cũng 40.000-45.000 đồng, giá điện thì tăng... nên giá thịt lợn không thể giảm được nữa”.

Thịt lợn ở chợ neo giá cao chót vót. Ảnh: Tâm An

Chị Lê Thị Hương ở phường Phú Thượng (Hà Nội) ngán ngẩm nói: “Lúc tăng thì nhanh, lúc giảm thì chậm, thậm chí là không giảm”.

Đầu năm nay, khi giá lợn hơi vượt mốc 80.000 đồng/kg, ra chợ chủ sạp hàng nào cũng thông báo giá thịt tăng theo đầu nguồn. Đến nay, giá ba chỉ và sườn lợn - hai mặt hàng chị thường xuyên chọn mua - vẫn neo ở ngưỡng 150.000-180.000 đồng/kg, không giảm so với lúc lợn hơi giá đỉnh.

Thậm chí, có hôm bận công việc không đi chợ được, chị còn phải mua thịt lợn tại cửa hàng gần nhà với giá 200.000-220.000 đồng/kg - mức quá đắt đỏ.

Các món ăn làm từ thịt lợn như chả, giò cũng tăng lên 170.000-200.000 đồng/kg. Từ đó đến nay không thấy điều chỉnh giảm theo giá thịt lợn, chị Hương chia sẻ.

“Từ chuồng trại ra đến chợ qua khá nhiều khâu, song giá thịt lợn cũng chỉ cần tăng gấp đôi so với giá bán lợn hơi là hài hoà lợi ích các bên”, ông Nguyễn Kim Đoán cho hay. Nhưng thực tế, giá thịt lợn đang cao gấp 2,5-3 lần giá lợn hơi.

Ông nhấn mạnh câu chuyện ở chuồng người nông dân xuất bán lợn với giá rẻ, còn tại chợ người tiêu dùng phải ăn thịt lợn giá đắt đỏ đã tồn tại nhiều năm nay. Theo đó, trong chuỗi ngành hàng này, chỉ giới buôn bán là hưởng lợn vì giá tăng hay giảm họ đều có lãi.

Còn trên thị trường, khi thịt lợn có giá đắt đỏ, người tiêu dùng có thể hạn chế ăn, chuyển qua chọn lựa các loại thực phẩm khác có giá hợp lý hơn. Kéo theo, thịt lợn ế ẩm, giá lợn hơi càng giảm mạnh và người nông dân lãnh hậu quả thua lỗ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nói.