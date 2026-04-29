Các trường có điểm chuẩn cao nhất TPHCM năm 2025 như THCS- THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Hữu Cầu… có số lượng tuyển sinh lớp 10 năm 2026 không quá thấp, nhưng cũng không "mở rộng cửa". Cụ thể, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tuyển 465 học sinh, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tuyển 780 học sinh, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tuyển 845 học sinh.

Năm ngoái, Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa có điểm chuẩn cao nhất thành phố với NV1 là 24,5; NV2 là 25 và NV3 là 25,5. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tụt xuống vị trí thứ 3 với NV1 là 23,5; NV2 là 24 và NV3 là 24,25. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đứng thứ 2 với NV1 là 23,75; NV2 là 24; NV3 là 24,75.

Ngoài ra, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tuyển 835 học sinh, Bùi Thị Xuân tuyển 700 học sinh, Lê Quý Đôn tuyển 560 học sinh...

Đặc biệt năm 2025, Trường THPT Gia Định "bay" khỏi top 10 điểm chuẩn cao nhất TPHCM khi NV1 chỉ lấy 18,75 điểm. Tuy nhiên, năm nay chỉ tiêu của Gia Định là 960 học sinh.

Đáng chú ý, một số trường “hot” ở nhóm giữa lại có quy mô tuyển sinh rất lớn. Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tuyển tới 1.060 học sinh, Trường THPT Hùng Vương và Tây Thạnh cùng tuyển 1.035 học sinh, Marie Curie tuyển 1.000 học sinh. Một số trường khác như Trường THPT Trần Phú (945), Phú Nhuận (925), Nguyễn An Ninh và Trưng Vương cùng 900 chỉ tiêu...

Sau đây là chỉ tiêu các trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TPHCM năm 2025.