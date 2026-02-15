Nhiều du khách tìm đến những quán cà phê, ngồi ngắm dòng người qua lại.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khắp các ngả đường, góc phố Hà Nội tràn ngập không khí vui tươi, hân hoan chuẩn bị chào đón mùa xuân mới.

Phố Hàng Mã và chợ hoa Hàng Lược rực rỡ sắc màu, tấp nập người qua lại. Suốt nhiều năm qua, hai địa điểm này đã trở thành nét văn hóa, nơi lưu giữ truyền thống, ký ức của bao thế hệ người Hà Nội.

Không chỉ hoa tươi, các cửa hàng bán hoa giả cũng đắt khách những ngày này. Năm nay, mặt hàng cây lúa làm bằng nhựa được nhiều khách quan tâm, giá bán khoảng 100.000 đồng/bó gồm 10 cành.

Khu vực Hồ Gươm như thường lệ lại trở thành điểm vui chơi tập trung đông người nhất của Thủ đô. Hình ảnh ghi nhận sáng 27 tháng Chạp, ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Một góc Hồ Gươm rực rỡ sắc đào với hàng chục cây bung nở, thu hút đông đảo người dân đến dạo chơi, chụp ảnh.

Những thiếu nữ trong tà áo dài cách điệu kiên nhẫn lựa góc thưa người để lưu lại khung hình đẹp nhất.

Các loài hoa khoe sắc trong tiết trời hửng nắng, trở thành phông nền lý tưởng cho những bức ảnh xuân.

Hai ông bà diện trang phục trang trọng, mang theo một cành đào nhỏ làm đạo cụ, tìm đến Hồ Gươm chụp ảnh kỷ niệm.

Trong không gian thơ mộng bên Hồ Gươm, đôi bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào.

Không gian hoa xuân tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ cũng thu hút đông đảo du khách, trong đó có nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đến dạo chơi trong ngày đầu nghỉ Tết.