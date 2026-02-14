Trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ga Hà Nội rất đông hành khách về quê sum họp. Trưa nay, tàu SE9 (13h) không còn ghế trống.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngành đường sắt tổ chức 906 chuyến tàu, cung ứng khoảng 384.000 chỗ đi suốt, tăng khoảng 7% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Đáng chú ý, các toa xe chất lượng cao SE61 và SE62 tiếp tục được khai thác xuyên suốt cao điểm.

14/2 là một trong những ngày cao điểm lượng hành khách di chuyển tại ga Hà Nội. Ước tính có khoảng 7000 lượt hành khách đi tàu trong hôm nay ở cả hai chiều đi và đến.

Vượt quãng đường hơn 1.000km về quê Gia Lai đón Tết, chị Hường cùng gia đình không giấu được sự háo hức khi mang theo cành đào Nhật Tân cùng ô mai, bánh kẹo đầy ắp trong hành lý.

“Vé máy bay dịp này khá đắt, xe khách lại đông đúc. Nhiều năm nay, tôi vẫn chọn đi tàu hỏa để về quê”, chị Hường chia sẻ.

Ôm bó hoa hồng lớn cùng hơn chục cành lay-ơn, chị Gia (quê Hà Tĩnh) nở nụ cười rạng rỡ: “Vui quá, sắp được về nhà rồi!”

Hành khách xếp hàng kiểm tra vé trước khi lên tàu. Trong thời khắc rời thành phố trở về quê nhà, ai nấy đều háo hức, mong chờ những ngày sum vầy bên gia đình.

Chú mèo lên tàu cùng chủ nhân về quê nhà ở phường Nam Định (Ninh Bình).

Toàn bộ ghế ngồi và giường nằm trên chuyến tàu hôm nay đã kín chỗ. Hành khách tất bật sắp xếp hành lý trước giờ tàu chuyển bánh.

Hoa đào, quà Tết… trở thành những “hành lý đặc biệt” theo chân hành khách lên tàu dịp cuối năm. Những cành nhỏ được khéo léo đặt cạnh chỗ ngồi, còn cành lớn được nhân viên nhà ga hỗ trợ sắp xếp ở cuối toa.

“Không khí tưng bừng luôn tràn ngập trên những chuyến tàu cuối năm”, anh Phong – nhân viên đường sắt – xúc động chia sẻ.

Trước giờ rời thành phố, một thanh niên nán lại giữa sân ga, lặng nhìn dòng người tấp nập rồi gửi lời chúc năm mới tới các nhân viên đường sắt.

Theo kế hoạch, toàn bộ hành khách trên chuyến tàu sẽ có mặt tại quê nhà trước ngày cuối năm, kịp sum họp và đón giao thừa bên người thân.