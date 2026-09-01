Ngõ Đồng Xuân (cạnh chợ Đồng Xuân)

Nằm trong khu phố cổ, ngõ Đồng Xuân được mệnh danh là một trong những “thiên đường ẩm thực” của Hà Nội.

Con ngõ chỉ dài khoảng 200m, khá hẹp nhưng có hàng chục quán ăn chuyên phục vụ các món bình dân như: bánh tôm, bún ốc, bún chả que tre, chè, nộm bò...

Các món ăn ở ngõ Đồng Xuân khá đa dạng, giá thành phải chăng. Với khoảng 100.000 – 150.000 đồng, du khách có thể ăn no bụng. Ảnh: Linh Trang

Ngay đầu ngõ là bánh tôm cô Ầm nổi tiếng. Vỏ bánh được làm từ bột mì, bột năng, trứng, bột nghệ, đánh mịn rồi trộn thêm khoai lang thái sợi. Bánh ăn kèm nước chấm chua ngọt, nộm đu đủ cà rốt và rau sống. Mỗi chiếc bánh có giá từ 15.000 đồng.

Đi sâu vào bên trong là bún ốc Thúy - quán gần 70 năm tuổi, phục vụ hai món: Bún ốc truyền thống và bún ốc chuối đậu. Nước dùng trong, ngọt, thoảng mùi giấm bỗng, vị chua thanh đặc trưng, thu hút đông đảo thực khách.

Ăn xong các món chính, du khách có thể tráng miệng với chè ở cuối ngõ.

Phố Tống Duy Tân

Tuy chỉ dài khoảng 200m, nối từ phố Trần Phú đến đường Điện Biên Phủ nhưng phố Tống Duy Tân (phường Hoàn Kiếm) từ lâu đã được xem là một trong những con phố ẩm thực nổi tiếng ở Hà Nội.

Bởi nơi đây tập trung hàng loạt quán ăn, nhà hàng và phục vụ nhiều món ngon từ ăn nhẹ đến ăn no, từ các món truyền thống, đặc sản 3 miền Việt Nam đến các món hiện đại châu Âu, Á, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của thực khách trong và ngoài nước.

Một số món ăn hấp dẫn được gợi ý nên thử ở phố ẩm thực Tống Duy Tân như: mì gà tần, cơm đảo gà rang và chim quay, bún ốc chấm, bánh cuốn Kỳ Đồng, cháo sườn, các món hải sản…

"Thiên đường phở cuốn" Ngũ Xã

Nằm ven hồ Trúc Bạch, bán đảo Ngũ Xã từ lâu đã trở thành địa chỉ ăn uống quen thuộc của đông đảo người bản địa lẫn du khách thập phương, nhờ các món ngon chế biến từ phở với hương vị hấp dẫn.

Trong đó, không thể không nhắc đến món phở cuốn trứ danh được kết hợp từ các nguyên liệu như bánh phở bản to, thịt bò xào mềm, rau thơm và chấm cùng nước mắm chua ngọt.

Phở cuốn Chinh Thắng được vinh danh ở hạng mục Michelin Selected 2025 (các nhà hàng được Michelin gợi ý). Ảnh: Lương Minh Trang

Ngoài ra nhiều quán còn phục vụ cả phở chiên phồng, phở chiên trứng, phở trộn xốt me..., chế biến đa dạng cho thực khách thoải mái lựa chọn.

Chỉ cần tới phố Ngũ Xã, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp các cửa hàng, quán ăn có phục vụ món phở cuốn thơm ngon như: Phở cuốn Chinh Thắng, phở cuốn Hưng Bền, phở cuốn Hương Mai…

Phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết

Nguyễn Văn Tuyết là tuyến phố ẩm thực thứ ba của Hà Nội, cùng với Tống Duy Tân và Đảo Ngọc - Ngũ Xã.

Tuyến phố dài 840m, nối từ phố Tây Sơn đến Yên Lãng.

Tuy không đông đúc và nổi tiếng bằng các con phố lâu năm khác nhưng phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa) cũng được gợi ý là địa chỉ ăn uống lý tưởng cho du khách trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Một số món ngon ở phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết. Ảnh: Thảo Trinh

Tới con phố này, du khách có thể thưởng thức đa dạng từ món ăn nhẹ đến ăn no, cả những loại thức uống giải khát độc đáo.

Trong đó, có thể kể đến một số món nổi bật như: cơm tấm, lẩu ếch măng cay, mì ếch, bánh cuốn Cao Bằng, ngan đủ món, bún cá cay, bánh tráng cuốn thịt heo… Các món ăn ở đây được nhận xét là phong phú, giá cả phải chăng, dao động từ 40.000 – 100.000 đồng/món.

Phố Tạ Hiện

Phố ẩm thực Hà Nội Tạ Hiện nằm trên tuyến đường đi bộ Hồ Gươm, tuy chỉ dài vỏn vẹn 266m nhưng từ lâu đã trở thành địa điểm ăn uống sầm uất bậc nhất khu vực nội đô, thu hút đông đảo khách Tây lẫn ta.

Con phố này nổi tiếng với bia và các món nhậu, gồm cả những món ăn nhẹ quen thuộc của người Việt cho đến món Á, Âu, phù hợp với khẩu vị của du khách quốc tế.

Trong đó, một số món nhậu phổ biến được nhiều người lựa chọn khi thưởng thức bia ở Tạ Hiện như chân gà nướng, phô mai, nem rán, nem lụi, nem chua… Đặc biệt, du khách tới đây không nên bỏ qua món chim cút nướng mật ong hấp dẫn.

Ngõ Trung Yên

Ngõ Trung Yên nằm gần hồ Hoàn Kiếm, cạnh khu chợ Hàng Bè cũng được xem là con phố ẩm thực có tiếng ở Hà Nội.

Ngõ chỉ dài khoảng 200m nhưng tập trung nhiều quán ăn lâu năm, luôn đông khách như: bún ngan Nhàn, phở Sướng, miến trộn mực...

Món phở Sướng ở "thiên đường ẩm thực" ngõ Trung Yên. Ảnh: Linh Trang

Phở Sướng là quán của con cháu cụ Tỵ - chủ gánh “phở cụ Tàu áo xanh” nổi tiếng. Nước phở được ninh từ xương ống bò suốt 14-15 tiếng, kết hợp gừng, mắm, không dùng quế hay hồi, tạo nên hương vị riêng biệt níu chân thực khách.

Bún cá Sâm Cây Si cũng là địa điểm đáng để du khách trải nghiệm. Điểm nhấn của quán là món cá cuốn thịt, với lớp ngoài là cá rô mềm, bên trong là thịt băm và mộc nhĩ, phủ bột chiên giòn.

Từ ngõ Trung Yên, du khách có thể đi bộ tới chợ Hàng Bè để thưởng thức phở gà Hương Trà hay mua cá kho, chim quay...

Phố nướng Gầm Cầu

Là một trong những con phố chuyên bán đồ nướng được yêu thích ở Hà Nội, phố Gầm Cầu (phường Hoàn Kiếm) thu hút thực khách bởi có nhiều quán nướng nằm san sát nhau, phục vụ nhiều món nướng thơm ngon từ thịt bò, thịt lợn hay nội tạng động vật.

Các nguyên liệu được sơ chế sạch sẽ, tẩm ướp đậm đà theo nhiều hương vị khác nhau rồi đem nướng trên bếp than hay bếp cồn bằng vỉ, giấy bạc,…

Thông thường, các quán ăn ở phố nướng Gầm Cầu mở bán từ khoảng 17h đến 24h, đông nhất là lúc 20-21h.

Vào mùa thu, nhất là trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du khách nếu ngại đi chơi xa có thể ghé con phố này, cùng bạn bè và người thân thưởng thức các món nướng nóng hổi, hấp dẫn.