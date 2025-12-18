XEM CLIP:

Không chỉ là vùng đất có đạo Công giáo phát triển bậc nhất cả nước với hàng trăm nhà thờ lớn nhỏ, tỉnh Nam Định cũ còn có vùng chuyên sản xuất lễ phục, đồ thờ Công giáo, góp phần tạo việc làm và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Mỗi mùa Noel đến, không khí tại các xưởng may, thêu lễ phục tại xã Trà Lũ, huyện Xuân Trường (nay là xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi đơn hàng tăng mạnh, thợ phải làm việc hết công suất để kịp trả hàng.

Tại xưởng sản xuất lễ phục Công giáo của gia đình bà Nguyễn Thị Liên (trú tại xã Xuân Hưng), hơn 20 công nhân đang hối hả làm việc ngày đêm để kịp hoàn thành các đơn hàng phục vụ mùa lễ.

Bà Liên cho biết, nghề may, thêu lễ phục Công giáo tại xã Xuân Hưng là nghề truyền thống có từ lâu đời. Bà là thế hệ thứ tư nối tiếp nghề.

Các sản phẩm của xưởng gồm áo lễ và phẩm phục dành cho linh mục, phó tế, tu sĩ; áo lễ của ca đoàn, hội đoàn Công giáo... Chất liệu chính được sử dụng là vải gấm và vải tơ tằm. Giá bán lễ phục từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng/sản phẩm, tùy chất liệu vải và độ cầu kỳ của trang phục.

Vào các tháng trong năm, xưởng của gia đình bà xuất đi khoảng 3.000 sản phẩm mỗi tháng. Riêng mùa lễ Noel, sản lượng tăng thêm khoảng 30% nên công nhân phải chia 3 ca làm việc cả ngày và đêm.

Theo bà Liên, để hoàn thiện một bộ lễ phục Công giáo, trước tiên phải nắm rõ nhu cầu của khách hàng để lựa chọn vải và màu sắc phù hợp.

Tiếp đó, công nhân tiến hành cắt vải, may định hình, thêu các họa tiết và biểu tượng, rồi mới ráp và hoàn thiện sản phẩm. Mỗi công đoạn đều yêu cầu tay nghề cao, sự tỉ mỉ và am hiểu từng loại lễ phục.

Nhờ chú trọng chất lượng và kỹ thuật, sản phẩm của xưởng không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác như Hàn Quốc, Philippines, Mỹ...

“Những ngày này, dù đơn hàng nhiều nhưng chúng tôi không chạy theo số lượng mà luôn đặt tâm huyết vào từng sản phẩm”, bà Liên chia sẻ.

Ngay gần đó, xưởng may lễ phục Công giáo của gia đình ông Đinh Minh Long cũng tất bật không kém. Công nhân chia nhau mỗi người đảm nhận một công đoạn, người cắt vải, người may thân áo, người thêu họa tiết, người là lượt, đóng gói. Ai nấy đều khẩn trương để bảo đảm tiến độ và chất lượng từng sản phẩm.

Ông Long cho biết, cơ sở của gia đình có hơn 10 công nhân tay nghề cao, chuyên may, thêu áo lễ, cờ, tranh thánh, đồng phục cho các hội đoàn Công giáo. Từ tháng 9, lượng đơn hàng bắt đầu tăng cao, nên các công nhân thường xuyên phải tăng ca để kịp tiến độ.

Bà Đinh Thị Thúy (SN 1968) gắn bó với nghề thêu lễ phục Công giáo từ năm 10 tuổi. Bà chia sẻ, các sản phẩm lễ phục Công giáo đòi hỏi sự hài hòa và thống nhất trong từng chi tiết nên đòi hỏi người thợ phải kiên trì, tỉ mỉ trong từng đường kim, mũi chỉ.

“Một bức tranh thêu tay có thể mất hàng chục giờ làm việc liên tục. Những ngày cao điểm, có hôm chúng tôi làm việc tới 12 tiếng, tuy mệt nhưng ai cũng vui. Nhờ có nghề này mà gia đình tôi có cuộc sống ổn định”, bà Thúy chia sẻ.

Ông Vũ Trường Khánh, Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng, cho biết, trên địa bàn xã có nhiều nghề truyền thống có từ lâu đời, trong đó có nghề mộc và thêu ren.

Để bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống, đồng thời góp phần phát triển kinh tế địa phương, xã đã triển khai nhiều giải pháp như tuyên truyền để người dân tiếp tục giữ nghề; hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm ra thị trường ngoài địa phương.

Bên cạnh đó, xã định hướng phát triển các sản phẩm thêu ren đạt tiêu chuẩn OCOP nhằm góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương.