Xã Xuân Trường là một trong những địa phương có nghề chế tác tượng gỗ công giáo phát triển mạnh của tỉnh Ninh Bình, với hàng chục xưởng lớn nhỏ hoạt động nhộn nhịp quanh năm. Các sản phẩm tại đây đa dạng về kích thước và mẫu mã, phù hợp với nhiều không gian trưng bày, từ nhà thờ đến tư gia.

Giá các sản phẩm dao động từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, tùy thuộc vào chất liệu, kích thước và độ tinh xảo của từng sản phẩm.

Những tháng cuối năm, không khí sản xuất tại xã Xuân Trường trở nên tất bật hơn. Các xưởng huy động tối đa nhân lực để kịp hoàn thành các đơn hàng phục vụ mùa lễ.

Tại xưởng chế tác tượng gỗ của anh Vũ Văn Tứ (xã Xuân Trường), tiếng cưa, tiếng đục cùng tiếng nói cười của thợ tạo nên không khí lao động sôi động, khẩn trương.

Anh Tứ cho biết, từ tháng 10 đến tháng 12, các xưởng chế tác tượng gỗ công giáo ở xã Xuân Trường đều chạy hết công suất để phục vụ mùa lễ Giáng sinh. Xưởng của anh hiện có 20 công nhân làm việc liên tục để hoàn thành các đơn đặt hàng từ nhà thờ, cửa hàng và tư gia. Do nhu cầu tăng mạnh vào dịp lễ, Tết nên nhiều khi anh phải thuê thêm thợ để kịp tiến độ.

“Một bức tượng cao 50-60cm thường được hoàn thiện trong 3-5 ngày, trong khi tượng cao trên 1m có thể mất cả tháng. Vì vậy, từ tháng 8, nhiều khách đã đặt hàng để nhận sản phẩm dần theo tiến độ. Mùa Noel năm nay, xưởng của tôi xuất khoảng gần 1.000 sản phẩm các loại như tượng, tòa kiệu, tòa giảng... Các đơn hàng này sẽ được gửi đi khắp nơi trong cả nước”, anh nói.

Theo anh Tứ, để hoàn thành một bức tượng, thợ phải thực hiện nhiều công đoạn tỉ mỉ. Trước tiên, người thợ sẽ lên hình mẫu theo yêu cầu của khách và tư vấn loại gỗ phù hợp để tạo phôi. Khi có phôi, thợ sẽ gọt, đục, chạm khắc chi tiết rồi mài nhẵn; cuối cùng phủ sơn PU, giúp sản phẩm bền đẹp và bóng mịn.

Trong đó, công đoạn điêu khắc chi tiết tượng là khó nhất, đòi hỏi người thợ đôi tay điêu luyện và sự am hiểu về nhân vật để thổi hồn vào từng đường nét.

“Một người thợ có thể thực hiện tất cả các công đoạn, nhưng ở xưởng của tôi, mỗi người đảm nhận một khâu riêng. Ai giỏi việc gì sẽ đảm nhận công việc đó, đảm bảo sản phẩm được hoàn thiện nhanh chóng và đạt chất lượng tốt nhất”, anh Tứ chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Hiễn, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề điêu khắc tượng gỗ, cho hay: “Làm tượng công giáo không chỉ cần khéo tay mà còn phải am hiểu sâu về tôn giáo. Thợ phải hiểu rõ lịch sử và câu chuyện của các Thánh để thể hiện chuẩn xác sắc thái, biểu cảm, thì tượng mới thật sự có hồn. Những ngày này, khối lượng công việc rất lớn nhưng tôi vẫn tỉ mỉ trong từng chi tiết để đảm bảo chất lượng”.

Không chỉ xưởng của gia đình anh Tứ, các xưởng sản xuất vật phẩm công giáo khác tại xã Xuân Trường cũng đang tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu mùa lễ. Dù bận rộn nhưng ai nấy đều hăng say làm việc với mong muốn tăng thu nhập cuối năm.