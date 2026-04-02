UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi các sở, ngành và UBND các phường, xã về việc siết chặt kỷ cương quản lý an toàn thực phẩm sau vụ việc gần 300 tấn lợn bệnh lọt vào các chợ, trường học.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, các đơn vị liên quan phải khẩn trương thực hiện công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm, hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/4. Việc này nhằm bảo đảm quyền được thông tin của người tiêu dùng, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác truy xuất và giám sát.

Các Sở Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường được giao trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm việc công khai nguồn gốc nguyên liệu.

Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ phải hoàn thiện, đưa vào vận hành chính thức hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trước ngày 15/4. Hệ thống cho phép cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cập nhật dữ liệu, giúp người dân dễ dàng tra cứu nguồn cung thực phẩm hằng ngày.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu rà soát toàn diện việc tổ chức bữa ăn bán trú, kịp thời khắc phục tồn tại và bảo đảm minh bạch thông tin thực phẩm. Sở phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP nếu để xảy ra vi phạm.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ, kinh doanh thực phẩm tươi sống; kiên quyết xử lý tình trạng vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, đặc biệt tại các chợ đầu mối và điểm trung chuyển.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao UBND các phường, xã trực tiếp kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở kinh doanh thực phẩm; niêm yết công khai danh mục và nguồn gốc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú và cơ sở dịch vụ ăn uống.

Thành phố tiếp tục duy trì đường dây nóng 024.1022 (nhánh 8) hoạt động 24/7 để tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân liên quan đến an toàn thực phẩm. Công an TP cũng được giao chủ động điều tra, xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt tại bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương nếu không thực hiện nghiêm chỉ đạo hoặc để xảy ra các vụ việc mất an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng.