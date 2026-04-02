Chia sẻ với VietNamNet, Nguyễn Minh Nhật Văn cho biết em cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm khi nhận được thông báo trúng tuyển cùng mức học bổng tối đa vào ngôi trường top đầu của Mỹ. “Em vui vì những nỗ lực trong suốt thời gian dài cuối cùng cũng đã mang lại kết quả và cảm thấy nhẹ nhõm vì hành trình chuẩn bị hồ sơ với rất nhiều thử thách đã khép lại một cách trọn vẹn”, nam sinh nói.

Nhật Văn được nhà trường hỗ trợ gói cam kết hỗ trợ toàn diện nhất trong suốt 4 năm học gồm: Học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm, vé máy bay và tài liệu học tập.

Nguyễn Minh Nhật Văn (Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) giành học bổng toàn phần của Đại học Chicago - một trong những trường top đầu của Mỹ. Ảnh: NVCC

Điểm nổi bật trong hồ sơ ứng tuyển của Nhật Văn là việc tham gia nhiều dự án, nghiên cứu khoa học, đặc biệt ở lĩnh vực y sinh.

Trong bài luận của mình gửi tới trường, Nhật Văn đã chia sẻ về mong muốn được học tập tại môi trường liên ngành của Đại học Chicago, đặc biệt là tại Trường Kỹ thuật Phân tử Pritzker (PME).

Điểm mấu chốt em nhấn mạnh là sự giao thoa giữa công nghệ và đạo đức. “Em tin và chia sẻ rằng một đổi mới khoa học chỉ thực sự có giá trị khi nó được dẫn dắt bởi trách nhiệm với con người. Mục tiêu của em khi nghiên cứu cấu trúc của sự sống không chỉ để hiểu 'nó vận hành thế nào', mà để tìm ra những giải pháp thực sự mang lại hạnh phúc và cải thiện cuộc sống cho cộng đồng”, nam sinh chia sẻ.

Ở bài luận thứ hai, Nhật Văn đã chia sẻ về sự phát triển của bản thân và sự cân bằng giữa hai thái cực trong tư duy của mình, thông qua từ “bolt”. “Một mặt, 'bolt' là sự kỷ luật và chốt chặt - đó là đòi hỏi khắt khe, tỉ mỉ em tự đặt ra cho mình trong quá trình làm nghiên cứu khoa học. Mặt khác, 'bolt' còn là sự bứt phá, lao đi - đại diện cho tinh thần sẵn sàng bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để tìm kiếm những góc nhìn mới mẻ hơn”, nam sinh kể về những điều mình đã chia sẻ trong bài luận.

Nhật Văn và chị gái cùng bố mẹ. Ảnh: NVCC

Nam sinh cũng sử dụng thành thạo 4 ngôn ngữ lập trình, gồm Java, C++, Python, HTML.

Chị Nguyễn Thị Vy Hương, mẹ của Nhật Văn cho biết chị rất vui và bất ngờ với kết quả của con trai. Song, điều chị vui hơn là chứng kiến hành trình bứt phá của con. “Vợ chồng tôi bất ngờ và tự hào không chỉ vì thành tích đạt được, mà còn vì con đã nỗ lực vượt qua chính mình, từ một cậu bé vốn rất nhút nhát”, chị Hương xúc động nói.

Người mẹ kể, thuở bé, Nhật Văn có phần khép kín, ít giao tiếp với mọi người.

Nhật Văn cho rằng kết quả hôm nay có được cũng đến từ việc được học tập trong môi trường giáo dục của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm và sự dạy bảo, khích lệ của giáo viên chủ nhiệm Vũ Thị Hương cùng thầy hiệu trưởng Vũ Văn Tiến - cũng là giáo viên dạy Hóa học của em.

Nhật Văn cũng được tiếp thêm nguồn cảm hứng từ chị gái - người 6 năm trước cũng trúng tuyển Đại học Minerva, Mỹ (một trong những trường có tỷ lệ chấp nhận khắt khe nhất thế giới) với học bổng lớn và hiện là kỹ sư phần mềm cho một công ty công nghệ điện toán hàng đầu của Mỹ. “Lấy chị gái làm tấm gương, em đã không ngừng học tập và hoàn thiện mình”, Nhật Văn nói.

Theo kế hoạch, tháng 8 tới đây, Nhật Văn sẽ lên đường du học Mỹ. Tại Đại học Chicago, Nhật Văn dự định sẽ đăng ký theo học ngành Kinh tế hoặc ngành Kỹ thuật phân tử.