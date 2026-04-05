Với mong muống học sinh được trải nghiệm nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau, được có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các trường bạn, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam tổ chức Festival nghệ thuật AmsÉlan 2026. Nhà trường đã đón 6 đoàn giáo viên và học sinh các lớp tiếng Pháp: THPT chuyên Chu Văn An, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Việt Đức (Hà Nội); THPT chuyên Hạ Long, THPT Hòn Gai (Quảng Ninh); THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Học sinh các lớp tiếng Pháp đã sáng tạo và trình diễn tiết mục biểu diễn, dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ Pháp-Việt từ Xưởng kịch ATH. Tại ngày hội, tiếng Pháp bước ra khỏi lớp học để trở thành phương tiện biểu đạt cá nhân, được sống trên sân khấu thông qua kịch nói, hợp xướng, nhảy và xiếc.

Cô Đỗ Hồng Vân, nhóm trưởng nhóm giáo viên tiếng Pháp của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ về mục tiêu của Festival Nghệ thuật biểu diễn Pháp ngữ - Festival AmsÉlan 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Ở hoạt cảnh kịch ứng tác là một không gian sáng tạo đầy năng lượng, nơi các học sinh được khám phá nghệ thuật ứng biến hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ đến từ Xưởng kịch ATH, các em tham gia vào những trò chơi sân khấu, bài tập biểu đạt cảm xúc và xây dựng tình huống ngẫu hứng mà không cần kịch bản chuẩn bị trước.

Các học sinh liên trường cùng hòa mình trình diễn tác phẩm kịch nói, nhảy và xiếc bằng tiếng Pháp. Ảnh: Thanh Hùng

Thông qua các hoạt động này, học sinh rèn luyện khả năng phản xạ, lắng nghe và phối hợp nhóm, đồng thời phát triển sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Pháp. Hoạt động này không chỉ giúp các em nâng cao kỹ năng ngôn ngữ mà còn khuyến khích tư duy sáng tạo và tinh thần dám thử thách bản thân.

Khi làm việc theo các nhóm liên trường, các em cùng nhau xây dựng những tiểu phẩm ngắn và trình diễn ngay tại chỗ trong không khí cởi mở, tích cực. Hoạt cảnh này vì thế trở thành một trải nghiệm sống động, nơi tiếng Pháp được sử dụng một cách tự nhiên, linh hoạt và đầy cảm hứng.

Một phần của chương trình biểu diễn là hoạt động nghệ thuật đặc sắc, mang đến cho học sinh trải nghiệm mới mẻ về nghệ thuật xiếc trong môi trường 100% tiếng Pháp. Học sinh được làm quen với những kỹ thuật cơ bản như giữ thăng bằng, phối hợp chuyển động cơ thể, biểu đạt cảm xúc qua hình thể và làm việc nhóm trên không gian sân khấu. Qua đó, học sinh không chỉ rèn luyện sự dẻo dai và tập trung, mà còn có thể vượt qua giới hạn của bản thân, học cách phối hợp nhịp nhàng trong từng động tác. Thông qua các bài tập sáng tạo và thử thách nhỏ, học sinh được khuyến khích thể hiện cá tính riêng và xây dựng những phần trình diễn ngắn mang màu sắc nghệ thuật.

Quan trọng hơn, tiếng Pháp được sử dụng xuyên suốt quá trình tập luyện và trao đổi, giúp các em phát triển khả năng ngôn ngữ trong bối cảnh thực tế và sinh động. Qua đó, không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là hành trình khám phá bản thân và kết nối cộng đồng.

Ở phần hợp xướng là không gian âm nhạc nơi học sinh cùng hòa giọng và lan tỏa tình yêu tiếng Pháp qua những giai điệu giàu cảm xúc. Thông qua việc thể hiện những ca khúc tiếng Pháp, các học sinh có cơ hội cải thiện phát âm, mở rộng vốn từ và cảm nhận chiều sâu văn hóa Pháp ngữ. Quan trọng hơn điều này tạo ra một không khí gắn kết, nơi các em cùng chia sẻ cảm xúc và tự tin đứng trên sân khấu. Âm nhạc trở thành cầu nối giúp tiếng Pháp vang lên tự nhiên, sống động và đầy cảm hứng.

Ông Arnaud Pannier - Tùy viên phụ trách hợp tác giáo dục của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chia sẻ tại sự kiện văn hóa, nghệ thuật của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Thanh Hùng.

Festival AmsÉlan 2026 là lễ hội Nghệ thuật biểu diễn do khối Pháp trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam phối hợp cùng xưởng kịch ATH tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp và các tổ chức Pháp ngữ.

Mang tên AmsÉlan (Élan nghĩa là sự cất cánh), Festival vừa là một sự tiếp nối truyền thống diễn kịch bằng tiếng Pháp của học sinh khối Pháp vừa là sự chuyển mình, cất cánh để mang diện mạo mới mẻ hơn.

Các đối tác Pháp ngữ và bà Dương Tú Anh, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (áo dài vàng) trao quà cho các đoàn học sinh đến từ các trường THPT tham dự Festival AmsÉlan 2026.

Ở AmsElan, các học sinh Pháp ngữ không chỉ được học diễn kịch và cho ra đời những mẩu kịch ngắn ngay trên sàn diễn, mà còn được học hát đồng ca, học nhảy và biểu diễn xiếc. Điều đặc biệt là các hoạt động này đều có ngôn ngữ chung là tiếng Pháp, các diễn viên giao tiếp với các nghệ sĩ hướng dẫn bằng tiếng Pháp.

Năm nay, festival này không chỉ hướng tới các học sinh khối Pháp của trường Amsterdam, mà còn mở rộng đến các học sinh Pháp ngữ của các trường THPT khác tại Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận.