Theo đó, cả 90 trường thuộc danh sách này đều xét tuyển lớp 10 dựa vào kết quả rèn luyện và học tập của học sinh tại cấp THCS (học bạ). Trong số đó, có 56 trường vừa xét tuyển bằng học bạ vừa tuyển bằng phương án sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Cụ thể phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của các trường THPT chất lượng cao và THPT tư thục trên địa bàn Hà Nội như sau:

Năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao với tổng số 1.830 lớp, tương ứng 81.448 học sinh. Theo đó, 123 trường THPT công lập được giao 1.820 lớp với 81.048 học sinh (trong đó 4 trường chuyên với 78 lớp, 2.370 học sinh); 1 trường THPT công lập chất lượng cao (Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa) được giao 10 lớp với 400 học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 89 trường THPT tư thục với 817 lớp và 34.059 học sinh.

Cùng với đó, Sở giao cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyển 262 lớp với 11.675 học viên.