Theo đại diện Sở GD-ĐT, trong số 60.000 thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm 2026, có những em lựa chọn con đường khác.

Năm 2025, có đến hơn 23.500 học sinh tốt nghiệp THCS của Hà Nội không đăng ký dự thi lớp 10 công lập (trong số khoảng 127.000 học sinh được xét tốt nghiệp THCS). Ngoài các trường hợp được tuyển thẳng, nhóm này thường là những học sinh chọn học nghề, đi du học, học THPT ở các trường tư thục, trường quốc tế, trung tâm giáo dục thường xuyên...

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thí sinh cần lưu ý thời gian đăng ký chính thức (đến hết ngày 17/4); không nên để những ngày cuối mới đăng ký để tránh rủi ro.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 các năm trước ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

Theo Sở, ngành GD-ĐT khuyến nghị học sinh, phụ huynh chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện, đồng thời tìm hiểu kỹ môi trường học tập. Nhiều trường trên địa bàn đều có chất lượng tốt, việc lựa chọn phù hợp sẽ giúp học sinh phát huy khả năng và giảm áp lực không cần thiết. Trường tốt nhất là trường phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện của gia đình. Khi được học đúng với năng lực, các em sẽ có được sự tự tin. Học ở trường gần nhà sẽ giúp các em đảm bảo sức khỏe, tăng thời gian tự học và thư giãn.

Thí sinh cần lưu ý điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố trước 24h ngày 17/4. Sau thời hạn, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển.

Theo kế hoạch, muộn nhất là ngày 6/5, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT tại các UBND xã, phường, trên Cổng thông tin điện tử của Sở (www.hanoi.edu.vn).

Các bước đăng ký dự thi và tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026 thực hiện như sau:

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao là 1.830 lớp, tương ứng 81.448 học sinh. Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên được giao hơn 78.678 chỉ tiêu; 4 trường THPT chuyên tuyển 78 lớp với tổng 2.370 học sinh; Trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển 400 học sinh.