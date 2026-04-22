Thông tin về chính sách khen thưởng đặc biệt dành cho thủ khoa của trường trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 được Trường THPT Tự Lập (xã Tiến Thắng, Hà Nội) đăng tải công khai trên fanpage của trường từ ngày 16/4.

Theo thông báo, học sinh thủ khoa đầu vào lớp 10 năm nay của trường sẽ nhận được một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng. Điều kiện đi kèm là tổng điểm 2 môn Toán và Văn phải đạt từ 17 điểm trở lên.

Ngoài ra, 10 học sinh có điểm số cao nhất tiếp theo (sau thủ khoa) sẽ được trao thưởng 500.000 đồng mỗi em. Nếu có nhiều học sinh cùng điểm số, trường sẽ xét thêm tiêu chí phụ.

Trao đổi với VietNamNet sáng 22/4, ông Lê Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tự Lập xác nhận chính sách khen thưởng của trường năm nay.

Ông Tuấn cho biết, năm nay là năm đầu tiên Trường THPT Tự Lập thực hiện chính sách thu hút nhân tài, áp dụng đối với khóa học sinh sinh năm 2011. Mục tiêu của trường là thu hút học sinh giỏi để xây dựng một lớp mũi nhọn.

Theo ông Tuấn, số tiền học bổng dành cho học sinh có điểm thi đầu vào cao do một doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ.

“Những năm qua, trường chưa thu hút được các học sinh giỏi. Vì vậy, năm nay, chúng tôi muốn hướng đến việc có được đầu vào tốt hơn để xây dựng lớp mũi nhọn, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Không chỉ khích lệ đầu vào, nhà trường dự kiến khen thưởng trong quá trình học của các em”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, nhà trường vẫn thuộc top các trường có điểm chuẩn đầu vào thấp của Hà Nội trong những năm qua và “năm nào cũng chật vật về đầu vào mũi nhọn”.

Trường THPT Tự Lập cách trung tâm Hà Nội gần 40km, nằm giáp với tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ). Điểm đầu vào nhiều năm qua của trường thuộc top 20 trường thấp nhất Hà Nội. Năm ngoái, điểm chuẩn của trường là 13,5 - thuộc nhóm 14 trường có điểm chuẩn thấp nhất Hà Nội.