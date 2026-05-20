Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, tiện ích “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT” trên iHanoi ứng dụng công nghệ bản đồ số để hiển thị trực quan vị trí các điểm thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố.

Tiện ích này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm địa điểm thi, xem thông tin chi tiết và lựa chọn lộ trình di chuyển thuận tiện.

Ngay tại giao diện trang chủ của ứng dụng iHanoi, người dùng có thể tìm thấy mục “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT” trong nhóm tiện ích mới ra mắt. Sau khi truy cập, hệ thống sẽ mở bản đồ số với các biểu tượng định vị thể hiện vị trí các điểm thi. Giao diện bản đồ được thiết kế trực quan, dễ sử dụng.

Một trong những ưu điểm nổi bật của tiện ích là khả năng tìm kiếm nhanh theo tên trường hoặc điểm thi. Người dùng chỉ cần nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả tương ứng. Ví dụ, khi tìm kiếm “THPT Minh Khai”, ứng dụng hiển thị kết quả “153 - THPT Minh Khai” kèm địa chỉ thôn Đĩnh Tú, xã Kiều Phú, Hà Nội.

Không chỉ hiển thị vị trí trên bản đồ, iHanoi còn cung cấp thông tin chi tiết về từng điểm thi, bao gồm tên trường, mã đơn vị tuyển sinh, mã điểm thi và số phòng thi.

Ví dụ, với điểm thi 153 - THPT Minh Khai, hệ thống thể hiện rõ các thông tin như: Mã đơn vị tuyển sinh 2102, mã điểm thi 153 và số phòng thi là 26.

Thông qua tiện ích này, học sinh và phụ huynh có thể chủ động xác định vị trí điểm thi, khảo sát đường đi, tính toán thời gian di chuyển và lựa chọn phương tiện phù hợp.

Theo đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội, đây là việc làm cần thiết, nhất là đối với những thí sinh dự thi tại các địa điểm chưa quen thuộc hoặc cách xa nơi cư trú.

Việc đưa bản đồ số các điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT lên ứng dụng iHanoi góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, giảm áp lực tra cứu cho học sinh, phụ huynh và nhà trường.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội khuyến cáo nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, học sinh và phụ huynh nên chủ động truy cập ứng dụng iHanoi, sử dụng tiện ích “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT” để kiểm tra thông tin điểm thi, ghi nhớ địa chỉ, khảo sát lộ trình và chuẩn bị đầy đủ trước ngày thi.