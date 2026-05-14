Ở kỳ thi lớp 10 năm 2025, Đỗ Mạnh Hưng (cựu học sinh lớp 9A Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) gây ấn tượng khi trở thành một trong 8 thủ khoa với 2 trong 3 môn thi đạt điểm 10. Cụ thể, Mạnh Hưng đạt tổng điểm 28,75, với điểm Toán 10; Tiếng Anh 10 và Văn 8,75. Hiện tại, Mạnh Hưng đang học lớp 10 Toán 2 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đỗ Mạnh Hưng - thủ khoa thi lớp 10 Hà Nội năm 2025 với tổng điểm 28,75 trong đó 2 bài thi Toán và Tiếng Anh đạt điểm 10 tuyệt đối. Ảnh: NVCC

Luyện đề để nhận diện dạng bài, sửa lỗi sai nhỏ

Chia sẻ với VietNamNet, thủ khoa thi lớp 10 Hà Nội năm 2025 cho biết, ở giai đoạn nước rút, ngoài việc làm đề của 3 môn thi theo thời khoá biểu trên trường, em chủ động luyện thêm sau giờ học để làm quen với nhiều dạng câu hỏi nhất có thể. “Qua việc luyện đề, chúng ta có thể nhận diện các dạng bài thường xuất hiện trong đề thi và rèn luyện kỹ năng đọc đề; từ đó có sự chuẩn bị về kiến thức và tâm lý”, Hưng nói.

Song song với việc luyện đề và chữa bài theo hướng dẫn của thầy cô, nam sinh cũng dành thời gian cho việc sửa lỗi sai của mình trong từng đề và chú trọng cách trình bày để không bị mất điểm “vặt”.

Tuy vậy, Hưng thường không làm liên tục 2 đề cùng một môn. “Em cũng tránh các thói quen mà không ít bạn gặp phải trong giai đoạn này như thức quá muộn hay học liên tục mà không nghỉ ngơi. Nên giữ gìn sức khoẻ thể chất và tinh thần cho thời điểm quan trọng nhất”, Hưng nói.

Ưu tiên làm chắc phần dễ trước

Ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng trong giai đoạn ôn thi nước rút, theo Hưng, còn cần chiến thuật làm bài cụ thể, rõ ràng.

Nam sinh cho hay, trong bài thi sẽ có nhiều dạng câu hỏi, cả phần “dễ” và phần “khó”, nhưng sĩ tử cần ưu tiên làm chắc chắn phần “dễ” trước để lấy điểm. “Với phần ‘khó’, khi một câu đã nghĩ 5-10 phút vẫn chưa ra được hướng giải thì không nên lưỡng lự mà cần chuyển ngay sang các câu khác để xử lý”, Hưng nói.

Để có được bài thi đạt điểm cao, nam sinh cho rằng ngoài kiến thức, rất cần sự cẩn trọng, tỉ mỉ bởi lỗi sai có thể đến từ những điều rất nhỏ như đặt điều kiện...

“Hãy mang theo đồng hồ để căn được thời gian cho các bước trong phòng thi và nhớ đọc kỹ đề”, Hưng nói.

Đỗ Mạnh Hưng vừa được vinh danh tại lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2025-2026. Ảnh: Thanh Hùng

Đối với môn Toán, Hưng đặt mục tiêu dành một nửa thời gian cho các câu đơn giản, dễ xử lý, phần còn lại cho những câu khó, như câu c của bài hình học và toán thực tế... Kể cả trong trường hợp không làm được các câu khó, các sĩ tử cũng có thêm thời gian để kiểm tra các câu đã giải quyết được.

“Riêng môn Toán, nên trình bày một cách khoa học nhất có thể. Nếu cần, có thể chia các gạch đầu dòng cho từng phần. Ví dụ, trong 1 bài hình học, ở các ý chứng minh nhỏ trong 1 câu, thí sinh có thể phân biệt bằng các gạch đầu dòng để cán bộ chấm thi dễ nhìn và hiểu rõ ý tưởng của mình hơn”, Hưng nói.

Với môn Ngữ văn, ngoài việc viết ra dàn ý, trang bị kiến thức thực tế để dẫn chứng, sĩ tử cũng cần căn thời gian để bảo đảm có thể hoàn thành bài văn nghị luận xã hội.

“Nên giữ tâm lý thoải mái và dù ôn thi vẫn nhớ dành thời gian cho cơ thể được hồi phục, thư thái. Trước khi vào thi, các em có thể ăn một gói bánh đậu xanh - như một biện pháp để trấn an tinh thần, giúp mình vững tin hơn vào bản thân”, nam sinh chia sẻ.