Thầy Võ Quốc Bá Cẩn là gương mặt được nhiều người biết tới trong cộng đồng Toán học Hà Nội. Thời phổ thông, thầy Cẩn từng đạt giải Ba môn Toán ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Hiện nay, thầy Cẩn đang công tác, giảng dạy tại Trường Archimedes Academy.

Những lỗi sĩ tử cần tránh

Chia sẻ với VietNamNet, thầy Cẩn cho hay, qua quá trình dạy học và ôn luyện thi lớp 10 cho học sinh nhiều năm, thầy nhận thấy nhiều học sinh thường mắc phải một số lỗi sau trong bài thi môn Toán:

Không hiểu kiến thức cơ bản: Chẳng hạn như sai điều kiện xác định, điều kiện của ẩn, sử dụng nhầm công thức hay lập luận không logic.

Đọc đề không cẩn thận: Một số học sinh khi gặp dạng đề 'quen quen' là làm ngay, không chú ý kỹ đến các dữ kiện đề bài cho (bao gồm các yếu tố khác với dạng bài mình từng làm). Có em bỏ sót điều kiện, đơn vị hoặc không chú ý yêu cầu cuối cùng của đề bài, ví dụ ở bài toán dạng chuyển động, đề bài yêu cầu tìm thời gian nhưng lại chỉ tính vận tốc.

Trình bày không chặt chẽ: Nhìn chung, đề thi vào lớp 10 môn Toán không quá khó, thậm chí một số học sinh có hướng giải đúng nhưng trình bày thiếu bước, thiếu sự giải thích cho các bước biến đổi hay các lập luận, dẫn đến không đạt điểm tối đa cho từng câu.

Thầy Võ Quốc Bá Cẩn (giáo viên dạy Toán ở Hà Nội) chia sẻ cách để các sĩ tử có bài thi lớp 10 môn Toán đạt điểm cao.

Tính toán không cẩn thận: Dưới áp lực thời gian và tâm lý căng thẳng trong phòng thi, không ít học sinh tính toán vội vàng, dẫn đến những lỗi sai đáng tiếc. "Có em ra khỏi phòng thi chia sẻ với tôi rằng phương pháp làm hoàn toàn đúng, nhưng tính toán và cho ra đáp số lại sai”, thầy Cẩn chia sẻ.

Quản lý thời gian chưa hiệu quả, chiến thuật làm bài không hợp lý: Điều này thể hiện ở việc học sinh sa đà vào những câu khó, không phân bổ đủ thời gian để làm những câu dễ, trong khi các câu dễ thường chiếm số lượng nhiều hơn và mang lại tổng số điểm lớn hơn so với câu khó.

“Để có kết quả tốt, học sinh cần chuẩn bị kiến thức vững vàng, rèn kỹ năng trình bày, đọc kỹ đề, phân bố chiến thuật làm bài hợp lý và không được hấp tấp, vội vàng trong quá trình thi”, thầy Cẩn khuyên.

Ở giai đoạn ôn thi nước rút này, theo thầy Cẩn, các sĩ tử lớp 9 nên hệ thống lại kiến thức đã học, chú ý các phần trọng tâm, nắm chắc các dạng bài cơ bản, quan trọng. Học đến đâu chắc đến đó.

“Hãy làm đi làm lại những bài sai, dạng bài chưa làm tốt để ghi nhớ và khắc phục điểm còn yếu. Thời gian đến khi thi còn không nhiều, nên các em cần ưu tiên sự chắc chắn. Không nên học thêm nhiều cái mới nữa vì không còn đủ thời gian để 'tiêu hóa' chúng”, thầy Cẩn khuyên.

Song song với đó, các em cần đảm bảo sức khỏe, giữ nhịp học đều đặn, tránh việc học quá sức, quá căng thẳng dẫn đến kiệt sức vào đúng những ngày thi.

Chiến thuật trong phòng thi

Ngoài việc tránh mắc các lỗi sai, thầy Võ Quốc Bá Cẩn nhắc nhở các sĩ tử một số lưu ý sau để có bài thi môn Toán đạt điểm cao:

Đọc lướt toàn bộ đề thi ngay khi nhận đề để biết cấu trúc và mức độ khó của từng câu, sau đó mới làm bài. Nên làm theo nguyên tắc: Câu dễ và được nhiều điểm, chắc chắn 'ăn' điểm thì làm trước, sau đó mới đến các câu khó.

Trình bày rõ ràng, đủ điều kiện, giải thích đầy đủ, không nhảy bước. Cần có kết luận đúng yêu cầu của đề bài khi làm xong mỗi câu hỏi.

Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng học trò Bùi Nhật Minh - thủ khoa đầu vào khối chuyên Toán của cả 2 trường chuyên nức tiếng (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) năm 2025, giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Theo thầy Cẩn, các em cũng cần chú ý kỹ các điều kiện: “Khi làm ra đáp số cần đối chiếu cẩn thận với các điều kiện. Thậm chí, cẩn thận hơn nữa thì có thể thử lại cho chắc ăn".

Không hoảng khi gặp câu khó: Nên bình tĩnh đọc đề và phân tích xem mình có thể làm được gì trước (đặt điều kiện, biến đổi, vẽ hình...). “Hãy nhớ, mỗi câu hỏi đều có điểm thành phần cho từng phần làm được. Vì vậy, nếu không thể giải quyết được toàn bộ câu hỏi, hãy 'gỡ điểm' bằng cách viết ra tất cả những gì mình có thể thấy được. Giữa đỗ và trượt, nhiều khi chỉ chênh nhau 0,25 điểm và biết đâu trong quá trình ‘gỡ điểm’ đó, các em lại kiếm được thêm một ít điểm”, thầy Cẩn nói.

Viết chữ rõ ràng, dễ đọc, hạn chế tối đa gạch xóa.

Giữ tâm lý bình tĩnh, tin vào bản thân và những gì đã chuẩn bị: Tránh tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Điểm số cao không đến từ việc học quá căng trong những ngày cuối. Quan trọng hơn là quá trình ôn tập đúng cách và duy trì nhịp độ đều đặn. Chúc các em đạt kết quả như mong đợi”, thầy Cẩn chia sẻ.