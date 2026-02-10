Những ngày gần đây, nhiều tuyến đường lớn nhỏ tại Hà Nội ùn tắc kéo dài từ sáng đến chiều. Dù không phải giờ cao điểm, các trục Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Vành đai 3 và khu vực Ngã Tư Sở vẫn chật kín phương tiện, giao thông rối loạn.

Lưu lượng phương tiện tăng mạnh do nhu cầu đi lại, mua sắm và vận chuyển hàng hóa phục vụ Tết gia tăng, khiến khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng ùn ứ kéo dài suốt buổi sáng.

Từ sáng sớm, đường Nguyễn Trãi theo hướng về Tây Sơn đã xảy ra tình trạng ùn ứ. Các phương tiện di chuyển chậm, nhiều đoạn dồn lại thành từng cụm, khiến người dân đi làm buổi sáng mất nhiều thời gian hơn so với ngày thường, tình trạng này tiếp tục diễn ra đến chiều và càng tăng cao vào sát giờ cao điểm.

Dòng người chen chúc đi và mua sắm lễ cúng ông Công, ông Táo và đi làm, khiến giao thông đông đúc. Ô tô nối dài kín mặt đường, xe máy phải len lỏi giữa các dòng phương tiện trong mưa rét cuối năm.

Trên đường vành đai 3 trên cao và dưới đất, dòng xe cộ nối đuôi nhau di chuyển ở cả 2 chiều đông đúc.

Đường Vành đai 2 hướng vào nội thành thời điểm 15h, dòng phương tiện nối đuôi nhau kín đường, cảnh ùn ứ kéo dài từ sáng đến chiều.

Ghi nhận của PV VietNamNet, vào lúc 15h30 ngày 20 tháng Chạp (âm lịch), tất cả các làn đường tại phố Tây Sơn được phủ kín bởi ô tô và xe máy, giao thông hỗn loạn.

Đường Xuân Thủy hướng vào nội đô cũng trong cảnh tương tự, mặt đường kín các loại phương tiện, không còn chỗ trống từ sáng đến chiều.

Tình trạng ùn tắc đã diễn ra nhiều ngày qua và ngày càng trở nên căng thẳng khi Tết đến gần.

Trục đường Láng vốn thường xuyên xảy ra ùn tắc, nay tình trạng càng trở nên nghiêm trọng trong dịp cận Tết. Tại các nút giao và điểm đèn tín hiệu, nhiều phương tiện phải chờ qua 2 nhịp đèn mới có thể tiếp tục di chuyển.

Do nằm cạnh Bến xe Mỹ Đình, phố Nguyễn Hoàng phải chịu áp lực phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn ứ kéo dài suốt cả ngày.

Nhiều tuyến phố khu vực trung tâm, đặc biệt tại khu phố cổ Hà Nội cũng rơi vào tình trạng quá tải trong những ngày cận Tết, chật kín người và phương tiện vào nhiều thời điểm trong ngày. Trong ảnh là khu vực ngã ba Phùng Hưng – Hàng Bông chật kín phương tiện.