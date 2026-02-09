Ngày 9/2, lực lượng chức năng phường Chánh Hưng (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà dân khiến 2 người bị thương.

Hiện trường vụ sập nhà dân. Ảnh: PC07

Trước đó, vào lúc 15h53 ngày 8/2, Đội CNCH Khu vực 8 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) nhận được thông tin từ Trung tâm Chỉ huy 114 về vụ sập nhà trên đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng.

Ngay lập tức, đơn vị đã điều 2 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, căn nhà có diện tích hơn 20m2 với kết cấu tường gạch, mái tôn và sàn gỗ đã đổ sập xuống kênh. Các vật dụng trong nhà bị cuốn trôi hoặc chìm sâu dưới nước, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dân xung quanh.

Theo PC07, trước thời điểm xảy ra sự cố, trong nhà có 3 người gồm bà Phương (chủ nhà) và hai người con trai. Vụ sập nhà khiến bà Phương và người con trai lớn bị thương, phải nhập viện cấp cứu.