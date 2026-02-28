Sáng 28/2, Hội xuân Tam Chúc năm 2026 diễn ra với chủ đề “Bình minh cõi Phật - Tam Chúc khai xuân”, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và du khách thập phương tham dự.

Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước nước. Đây là nghi thức tâm linh quan trọng có ý nghĩa cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Năm nay, ban tổ chức bố trí hơn 300 thuyền lớn, nhỏ và xe điện chở hơn 2.000 du khách, Phật tử tham gia đoàn rước nước.

Người dân, du khách xếp hàng lên thuyền.

Đoàn thuyền xuất phát từ bến thuyền Thủy đình ra giữa hồ Tam Chúc lấy nước thiêng, sau đó di chuyển, cập bến Tam quan nội chuyển nước lên 3 xe rước và tiến hành nghi thức rước nước lên điện Tam Thế và chùa Ngọc.

Nước thiêng được lấy từ nơi sâu nhất trong lòng hồ Tam Chúc, đổ đầy vào các bình gốm, phủ vải đỏ.

Sau khi thực hiện các nghi lễ, nước thiêng được đưa lên xe rước tiến về điện Tam Thế và chùa Ngọc.

Mỗi xe rước nước có trọng lượng gần 1 tấn, hoàn toàn không sử dụng động cơ nên cần khoảng 30 người khỏe mạnh cùng phối hợp đẩy và kéo.

Đoàn phải di chuyển quãng đường hơn 1km, vượt qua nhiều đoạn dốc cao để đưa xe rước nước về sân điện Tam Thế. Mỗi bước di chuyển là một lần dồn sức. Suốt quãng đường đi, hàng chục người cùng phối hợp nhịp nhàng, người kéo phía trước, người đẩy phía sau, từng bước đưa kiệu nước tiến về phía trước.

Dù xe rước nước rất nặng, phải gồng mình kéo suốt quãng đường dài với nhiều đoạn dốc cao, nhưng ai nấy đều giữ tinh thần phấn chấn, vui vẻ.

Anh Trương Anh Tuấn (24 tuổi, phường Tam Chúc), một thành viên tham gia kéo xe rước nước, chia sẻ: “Xe rước rất nặng, khi leo những đoạn đường dốc, chúng tôi phải dồn toàn bộ sức để giữ xe không bị trôi ngược lại. Mệt thì có mệt, nhưng chúng tôi đều rất vui. Được trực tiếp tham gia nghi thức linh thiêng này, tôi cảm thấy rất tự hào và ý nghĩa”.

Đông đảo người dân, du khách thập phương có mặt hòa mình vào đoàn rước. Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc ấn tượng tại nghi lễ rước nước linh thiêng giữa không gian núi non hùng vĩ.

Khu vực điện Tam Thế, dòng người hành hương nối tiếp nhau di chuyển tạo không khí rộn ràng của lễ hội đầu xuân.

Khoảng 11h trưa, các đại biểu thực hiện nghi thức đưa nước thiêng vào điện Tam Thế. Tại đây, các nghi thức thắp hương, dâng nước và cầu quốc thái dân an được cử hành trong không khí trang nghiêm, thành kính.