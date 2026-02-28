Nhiều người đến chùa Duyên Ninh để cầu duyên

Chùa Duyên Ninh hay chùa Thủ, là ngôi chùa cổ còn được người dân gọi là chùa cầu duyên. Chùa được xây dựng từ thế kỷ X dưới thời vua Đinh Tiên Hoàng. Ngôi chùa nhỏ nằm nép dưới chân núi đá vôi trong quần thể Di sản thế giới Tràng An thuộc thôn Chi Phong, phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình).

Chùa nằm ở phía tây của kinh thành Hoa Lư xưa, chùa quay hướng Đông Bắc, gồm có chính điện, nhà tổ, phòng khách, nhà ăn, tháp...

Chùa có từ thế kỷ X, tương truyền là nơi thường xuyên lui tới của các công chúa thời Đinh - Lê

Tương truyền, chùa Duyên Ninh là nơi các công chúa thời Đinh - Lê thường xuyên qua lại. Tại đây, công chúa Lê Thị Phất Ngân (con gái vua Lê Đại Hành - PV) và tướng công Lý Công Uẩn đã thề hẹn và sau đó sinh ra Lý Phật Mã (sau là vua Lý Thái Tông) vào năm 1000. Sau khi dẹp loạn Khai Quốc Vương, vua Lý Thái Tông đã đổi tên chùa thành Duyên Ninh.

Chùa là nơi nhiều bạn trẻ đến cầu duyên

Cuối đời, hoàng hậu Phất Ngân (vị hoàng hậu đầu tiên của triều Lý - PV) đã về đây tu hành và trông coi mộ phần thân phụ là vua Lê Đại Hành. Tại đây, hoàng hậu đã tác hợp cho nhiều đôi lứa thành đôi và từ đó Duyên Ninh được xem là ngôi chùa cầu duyên ở cố đô Hoa Lư.

Đến chiêm bái cầu tự

Chùa Duyên Ninh ngoài thờ Phật còn thờ rất nhiều vị thần tiên, như Ông Tơ - Bà Nguyệt, Kim Hoa Thánh Mẫu (vị nữ thần cai quản việc sinh nở, theo tín ngưỡng dân gian),... và các nhà sư thế kỷ thứ X như Pháp Thuận, Khuông Việt và Vạn Hạnh.

Nhiều năm qua, chùa được nhiều du khách và phật tử tìm đến. Chính vì thế chùa Duyên Ninh được xem là một trong những ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng ở Việt Nam.

Nhiều bạn trẻ, phật tử lựa chọn đồ lễ vào dâng

Sau 1.000 năm tồn tại, những kiến trúc cổ của chùa hầu như không còn. Do nằm giữa 2 điểm du lịch nổi tiếng là Tràng An và chùa Bái Đính nên chùa Duyên Ninh được rất nhiều người biết đến, đặc biệt là những người trẻ muốn cầu may trong đường tình duyên.

Ghi nhận của PV VietNamNet, dịp đầu xuân năm Bính Ngọ 2026, có rất nhiều bạn trẻ, phật tử ghé chùa Duyên Ninh dâng hương chiêm bái, cầu duyên và cầu tự.

Nguyễn Văn T. (trú Ninh Bình), đang cùng bạn gái chiêm bái cho biết: “Mình biết đến thông tin chùa Duyên Ninh là nơi cầu duyên nổi tiếng nên cùng bạn gái đi du xuân, ghé qua chiêm bái với mong muốn tình cảm sẽ bền chặt hơn".

Thu hút giới trẻ dịp đầu năm đến cầu duyên

Trong khuôn viên chùa có nhiều tháp Phật

Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát được tạc bằng đá nặng hàng chục tấn giữa hồ nước