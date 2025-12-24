Lựa chọn phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, địa phương tạo nền tảng ổn định cho tăng trưởng kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Những năm gần đây, dù quỹ đất canh tác thu hẹp do yêu cầu phát triển hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp của xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Giai đoạn 2020 – 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,2%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt hơn 402 tỷ đồng, dự kiến cuối năm 2025 chạm mốc 411,8 tỷ đồng.

Điểm nổi bật của Tuyên Phú là hệ thống kinh tế hợp tác ngày càng đa dạng. Toàn xã hiện có 6 hợp tác xã, 14 tổ hợp tác, 5 trang trại và 8 mô hình kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các mô hình này tập trung vào chăn nuôi gia trại, trang trại gắn với xử lý chất thải, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu. Nhờ đó, sản xuất được tổ chức bài bản hơn, tạo việc làm tại chỗ và tăng khả năng chống chịu trước rủi ro thiên tai.

Thay đổi tư duy canh tác, người dân Tuyên Phú hướng tới sản xuất an toàn và bền vững.

Sau sáp nhập, Hội Nông dân xã Tuyên Phú có hơn 2.000 hội viên sinh hoạt tại 22 chi hội. Mỗi năm, trên 30 lớp tập huấn được tổ chức, trang bị kiến thức từ quy hoạch vườn mẫu, kỹ thuật nuôi ong lấy mật đến ủ phân vi sinh, sản xuất theo hướng hữu cơ. Những buổi tập huấn giúp nông dân thay đổi tư duy canh tác, giảm phụ thuộc phân bón hóa học, hướng tới sản xuất an toàn và bền vững.

Thực tiễn cho thấy, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu vẫn là thách thức lớn, tác động trực tiếp đến hạ tầng, sản xuất và kết quả xây dựng nông thôn mới. Nhận diện rõ điều này, xã Tuyên Phú đặt trọng tâm vào quy hoạch phân vùng sản xuất phù hợp từng tiểu vùng sinh thái, chủ động phương án phòng chống lũ lụt, hạn hán và giảm thiểu rủi ro cho sản xuất nông nghiệp.

Giai đoạn tới, địa phương định hướng phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, chú trọng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Song song với đó là xây dựng lực lượng nông dân có trình độ, bản lĩnh để làm chủ nông thôn mới.

Mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Phú phấn đấu có 50% diện tích đất sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ hữu cơ, tuần hoàn, công nghệ cao; hình thành 15 – 20 mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người tăng 38% so với năm 2025; các tiêu chí nông thôn mới tiếp tục được nâng chất, hướng tới nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.