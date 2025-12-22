Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lào Cai đã xác định hướng đi khác biệt và đầy tính nhân văn: Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hạ tầng hay nâng cao thu nhập, mà lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo cao nhất cho mọi thành quả phát triển.

Đột phá từ hạ tầng và sinh kế bền vững

Hiệu quả rõ nét nhất của việc nâng cao chỉ số hạnh phúc tại nông thôn Lào Cai chính là sự chuyển mình từ diện mạo đến chất lượng sống. Giai đoạn 2021 - 2025 đã ghi nhận kết quả ấn tượng khi tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 3,94% mỗi năm, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Điều này không đến từ sự hỗ trợ thụ động, mà từ chiến lược khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của cộng đồng.

Lào Cai hôm nay không chỉ giàu hơn về kinh tế, mà còn đẹp hơn bởi những nụ cười hạnh phúc của người dân trên những vùng quê đổi mới.

Cùng với đó, hơn 110 công trình hạ tầng đã được đầu tư, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho hơn 20.300 hộ nghèo. Đặc biệt, mạng lưới giao thông nông thôn với hơn 3.800 km đường được kiên cố hóa đã tháo gỡ "điểm nghẽn" lớn nhất cho vùng cao. Những con đường không chỉ giúp trẻ em đến trường thuận lợi hơn mà còn mở rộng giao thương, kết nối các vùng sản xuất nông - lâm nghiệp với trung tâm xã và khu du lịch.

Bên cạnh hạ tầng, sinh kế bền vững là yếu tố then chốt tạo nên sự an tâm cho người dân. Với 287 dự án hỗ trợ sinh kế thu hút hàng ngàn hộ dân tham gia, Lào Cai đã hình thành các chuỗi sản xuất - tiêu thụ ổn định. Khi thu nhập được cải thiện và kỹ năng sản xuất được nâng cao, người nông dân không còn nỗi lo đứt bữa, từ đó chỉ số hài lòng về đời sống vật chất được tăng lên đáng kể.

Mục tiêu nâng chỉ số hạnh phúc lên 72%

Một trong những thành công đặc biệt của Lào Cai là việc đưa chỉ số hạnh phúc vào hệ thống chỉ tiêu chính thức, là tỉnh đầu tiên và duy nhất trong cả nước thực hiện điều này. Chỉ số hạnh phúc đạt 68,3% hiện nay phản ánh sự hài lòng toàn diện: từ sức khỏe, môi trường sống đến niềm tin vào chính quyền.

Hiệu quả này được minh chứng cụ thể qua mô hình "Thôn bản không ma túy" với gần 3.000 đơn vị đăng ký. Việc đẩy lùi tệ nạn ngay từ cơ sở không chỉ đảm bảo an ninh trật tự mà còn tạo ra môi trường sống an toàn, lành mạnh – điều kiện tiên quyết để người dân cảm thấy hạnh phúc. Sức mạnh tổng hợp từ sự đồng lòng của quần chúng nhân dân trong việc tố giác tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh đã có 37/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đáng quý hơn cả là sự tự nguyện của người dân khi đóng góp hơn 700.000m² đất và hàng trăm tỷ đồng tiền mặt để xây dựng quê hương. Hình ảnh những ngôi nhà cao tầng mọc lên giữa bản làng, những đường điện sáng và đường hoa rực rỡ là minh chứng sống động nhất cho một vùng quê đáng sống.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất đã mở ra không gian phát triển mới với triết lý: "Xanh – Hài hòa – Bản sắc – Hạnh phúc". Mục tiêu nâng chỉ số hạnh phúc lên 72% thể hiện tinh thần lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách.

Khi chính quyền hai cấp tập trung rà soát, đồng bộ các chính sách an sinh, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sẽ càng thêm phấn khởi và tin tưởng. Sự hài lòng của người dân chính là động lực tinh thần mạnh mẽ nhất để Lào Cai vượt qua những thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Theo ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, chiến lược của Lào Cai là phát triển kinh tế để tạo nguồn lực bền vững cho an sinh xã hội. Đây là tiền đề để đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trung ương và kỳ vọng của nhân dân. Thông qua việc đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội, nhân dân tin tưởng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ đưa Lào Cai vươn tầm, trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng.