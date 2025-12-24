Mới đây, đoàn công tác Bộ Công Thương do bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, dẫn đầu đã trực tiếp làm việc, giám sát việc thực hiện các tiêu chí ngành công thương phụ trách. Những điểm đến của đoàn công tác là chợ An Lỗ, chợ Quảng Thọ, trạm biến áp An Lỗ, Phước Yên tại Huế hay chợ Hòa Nhơn, trạm điện xã Bà Nà, chợ Túy Loan ở Đà Nẵng đã phản ánh rõ nét bức tranh hạ tầng điện, thương mại gắn với đời sống dân sinh.

Các công trình điện cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở Huế.

Tại Huế, trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương có 63/78 xã hoàn thành đủ 19 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt hơn 80% số tiêu chí mỗi xã. Sau sắp xếp, thành phố hiện có 19 xã và 21 phường, các xã đang được rà soát theo hướng dẫn mới để chuẩn bị đánh giá lại. Riêng tiêu chí điện, hơn 91% số xã đạt chuẩn trước ngày 1/7/2025; tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn có 63 xã đáp ứng yêu cầu, cho thấy nền tảng khá vững chắc.

Đà Nẵng bước vào giai đoạn mới với không gian hành chính mở rộng, hợp nhất từ thành phố Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam cũ. Trước sắp xếp, toàn bộ 11 xã của Đà Nẵng cũ đạt chuẩn nông thôn mới; Quảng Nam có 144/186 xã đạt chuẩn. Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng mới có 70 xã, trong đó 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Với tiêu chí điện, 100% hộ dân tại các xã Đà Nẵng cũ được cấp điện an toàn từ lưới quốc gia; Quảng Nam cũ có gần 449 nghìn hộ sử dụng điện lưới. Sau sắp xếp, 69/70 xã đạt tiêu chí điện nông thôn, còn xã Trà Vân, địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn, tiếp tục là điểm cần tập trung hỗ trợ. Tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn về cơ bản đã được hoàn thành đồng bộ trước thời điểm sắp xếp.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của Sở Công Thương hai địa phương trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Các công trình điện, chợ nông thôn cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt, góp phần ổn định đời sống người dân trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra không nằm ở việc đạt chuẩn mà ở duy trì và nâng chất. Lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công Thương) đề nghị Huế và Đà Nẵng tập trung giữ vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời tăng cường tuyên truyền để cán bộ, người dân hiểu rõ ý nghĩa lâu dài của xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” cần tiếp tục được làm mới về nội dung, hình thức, gắn với yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp hành chính.