HÀO HÙNG BƯỚC CHÂN NGƯỜI CHIẾN SĨ

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Lúc này, các khối Quân đội và Công an đã hoàn thành chương trình luyện tập diễu binh tại Trung tâm huấn luyện Quân sự quốc gia 4 - Miếu Môn, Hà Nội, chuẩn bị tiến quân về Thủ đô tiếp tục chương trình hợp luyện, sơ và tổng duyệt.