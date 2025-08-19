Photo Gallery
HÀO HÙNG BƯỚC CHÂN NGƯỜI CHIẾN SĨ
Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Lúc này, các khối Quân đội và Công an đã hoàn thành chương trình luyện tập diễu binh tại Trung tâm huấn luyện Quân sự quốc gia 4 - Miếu Môn, Hà Nội, chuẩn bị tiến quân về Thủ đô tiếp tục chương trình hợp luyện, sơ và tổng duyệt.
Hình ảnh hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Quân đội, Công an cùng dàn vũ khí, khí tài hiện đại tổng hợp luyện trong ngày 16/8.
Khối nam sĩ quan An ninh mạng và Phòng chống công nghệ cao.
Các khối Cảnh sát biển, chiến sĩ Đặc nhiệm dù, sĩ quan Lục quân, chiến sĩ Tăng thiết giáp.
Khối chiến sĩ Pháo binh.
Các khối chiến sĩ Công binh, nữ chiến sĩ Biệt động, chiến sĩ Đặc công, chiến sĩ Tăng thiết giáp, chiến sĩ Pháo binh.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động
Các khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam, nữ chiến sĩ Thông tin, Cảnh sát cơ động, khối chiến sĩ Phòng hóa, nam sĩ quan Pháo binh, nam sĩ quan Cảnh sát cơ động.
Khối sĩ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm
Dàn xe tăng của Binh chủng Tăng thiết giáp
Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm
Khối xe pháo của các đơn vị Quân đội
Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh.