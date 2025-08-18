Sáng 18/8, tại cuộc gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm nói về những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước.

Cụ thể, nếu như năm 2020 quy mô GDP là 346 tỷ USD, xếp thứ 37 trên thế giới thì năm 2025 GDP dự kiến tăng lên trên 510 tỷ USD (gấp 1,48 lần), xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN. GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3.400 USD lên khoảng 4.750 USD vào năm 2025, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Tổng Bí thư nhấn mạnh "đây là kết quả đáng tự hào trong bối cảnh hết sức khó khăn trong giai đoạn 5 năm vừa qua".

Tổng Bí thư lưu ý trong phát triển kinh tế cần chú trọng yếu tố ổn định, "tăng trưởng nhưng phải ổn định", “phải làm sao để nguồn vốn đầu tư thực sự vào sản xuất và kinh doanh, không được đi vào tích trữ vàng, ngoại tệ”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt sáng 18/8

Ông dẫn chứng việc chứng khoán huy động được tiền vốn trong dân, nhưng lưu ý người dân phải được tư vấn, tránh trường hợp các công ty lợi dụng, thao túng chứng khoán không vì sự phát triển của đất nước.

“Dân mua chứng khoán là hợp pháp, nhưng công ty lại lợi dụng, thao túng chứng khoán để thực hiện mục tiêu khác, rồi công ty chết, làm sao Nhà nước bỏ tiền ra để cứu” - Tổng Bí thư nêu vấn đề và cho rằng nếu chỉ tích lũy vốn sẽ không tạo được nguồn tăng trưởng.

Cùng với chỉ đạo tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải chăm lo đời sống nhân dân.

Theo ông, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, trong đó ưu tiên các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, hệ thống sân bay, cảng biển, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, các dự án có tính liên vùng, liên tỉnh. Tổng Bí thư cũng nói về dự án điện hạt nhân, những công trình trọng điểm...

Tổng Bí thư cho biết đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 1,93% (tỷ lệ đầu kỳ là 5,2%) đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao; quyết tâm đến 31/8, cả nước sẽ xóa hết nhà tạm, nhà dột nát; Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh phổ thông từ mầm non đến hết THPT từ năm học mới này; chủ trương xây dựng trường liên cấp tiểu học, THCS cho 248 xã biên giới trên bộ; tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế, tăng tuổi thọ người dân... Bộ Chính trị sẽ ban hành 2 nghị quyết về giáo dục đào tạo, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân hướng đến kéo dài tuổi thọ.

Không để bị động, bất ngờ, nhân dân được sống trong hòa bình, ổn định

Theo Tổng Bí thư, chưa giai đoạn nào mà Đảng và Nhà nước lại quan tâm đầu tư phát triển quốc phòng - an ninh như hiện nay. Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng - an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước. Nghệ thuật quân sự, nghệ thuật an ninh được nâng lên một bước phù hợp với tình hình hiện nay.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư quán triệt tinh thần không để bị động, bất ngờ, giữ sự ổn định của đất nước, nhân dân phải được sống trong hòa bình, ổn định.

Ông nhấn mạnh lực lượng vũ trang nhân dân đang tiến nhanh đến mục tiêu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đủ sức chiến đấu và chiến thắng trước mọi loại hình chiến tranh; đủ sức giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Theo Tổng Bí thư, cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh. Lực lượng, vũ khí, trang thiết bị quân sự, an ninh đủ sức đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn quốc gia được bảo đảm và giữ vững, sức mạnh quốc phòng - an ninh đã hơn trước rất nhiều. Quân đội, công an đã làm chủ, sản xuất nhiều loại vũ khí, thiết bị hiện đại.

“Trong cuộc diễu binh ngày 2/9 tới đây sẽ giới thiệu một phần sức mạnh của lực lượng vũ trang, báo cáo với nhân dân sự phát triển của lực lượng vũ trang” - Tổng Bí thư cho biết.

Phương tiện, khí tài tổng hợp luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Thế Bằng

Cùng với đó, Tổng Bí thư khái quát thành quả của đối ngoại khi vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên đáng kể.

Trong 6 tháng đầu năm đã có 25 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước vào thăm chính thức Việt Nam, và Việt Nam có 12 đoàn cấp cao thăm các nước. Tổng số có hơn 250 văn kiện hợp tác quốc tế được ký kết, gấp 2 lần so với số văn kiện hợp tác được ký kết trong năm 2024. Giá trị các cam kết đạt được trong thỏa thuận cấp cao ước khoảng 62 tỷ USD.

“Nguyên thủ các nước đã có 13 cuộc điện đàm với lãnh đạo ta trong vòng 6 tháng qua để thảo luận những vấn đề hai bên cùng quan tâm, thậm chí thảo luận những vấn đề liên quan đến tình hình khu vực, quốc tế trong tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng...

Những điều đó đã giúp chúng ta hội nhập sâu rộng hơn vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại” - Tổng Bí thư chia sẻ.