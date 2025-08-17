Khối nữ Quân nhạc Việt Nam là biểu tượng của âm hưởng hào hùng, nét đẹp văn hóa nghệ thuật và vai trò nổi bật của phụ nữ trong Quân đội, góp phần tạo nên bản sắc riêng, vừa trang nghiêm vừa giàu cảm xúc cho buổi lễ.

Khối nữ sĩ quan Quân y, đại diện cho hình ảnh vừa là thầy thuốc, vừa là người lính. Họ sẵn sàng chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, đồng thời có thể chiến đấu khi cần.

Khối nữ Gìn giữ hòa bình là đại diện hình ảnh phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ quốc tế khó khăn. Sự hiện diện của khối khẳng định nữ giới không chỉ giỏi ở hậu phương, mà còn trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ quốc tế đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao.

Khối nữ chiến sĩ Biệt động - đại diện cho lực lượng bí mật, đóng vai trò quan trọng như che giấu vũ khí, trinh sát, dẫn đường, trực tiếp tham gia chiến đấu. Sự xuất hiện của họ nhằm nhắc lại hình ảnh kiên cường, mưu trí của phụ nữ trong các trận đánh lịch sử.

Khối nữ sĩ quan Thông tin không chỉ giỏi nghiệp vụ truyền thống mà còn làm chủ công nghệ thông tin, viễn thông, tác chiến điện tử. Họ là những nữ kỹ sư - chiến sĩ trí tuệ, bản lĩnh, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam có truyền thống đấu tranh toàn dân. Họ đại diện cho hình ảnh những người phụ nữ nơi làng bản, nương rẫy, vừa lao động sản xuất vừa cầm súng bảo vệ quê hương, thể hiện phương châm “toàn dân đánh giặc”. Điều này khẳng định sức mạnh đại đoàn kết.

Trong đội hình có phụ nữ thuộc nhiều dân tộc khác nhau, từ miền núi, miền xuôi, vùng biển đảo, cho thấy mọi thành phần, mọi dân tộc đều góp công vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Từ sự mộc mạc, giản dị, họ vẫn hiện lên với bản lĩnh kiên cường, dũng cảm, không kém phần anh hùng so với nam giới.

Khối nữ Du kích miền Nam tái hiện hình ảnh phụ nữ miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ, những người trực tiếp cầm súng, tham gia chiến đấu, làm nhiệm vụ du kích ở các làng xã. Họ đại diện cho phong trào “phụ nữ 3 đảm đang”, “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông - một trong hai khối nữ của Bộ Công an góp mặt trong lễ diễu binh. Sự xuất hiện của lực lượng này trong lễ diễu binh không chỉ thể hiện tính kỷ luật, nghiêm trang, mà còn tạo nên hình ảnh mềm mại, gần gũi nhưng vẫn rất mạnh mẽ của lực lượng Công an.

Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm là lực lượng được huấn luyện như nam giới gồm bắn súng, võ thuật, chiến thuật đột kích, giải cứu, lái xe đặc chủng, xử lý tình huống khẩn cấp.

Nữ cảnh sát đặc nhiệm trên xe chuyên dụng của lực lượng Công an trong phần diễn tập diễu hành khí tài. Đây là xe bọc thép Shinjeong S5 được trang bị cho lực lượng Cảnh sát cơ động trong nhiệm vụ chống khủng bố, tấn công tội phạm.

Nữ chiến sĩ Cảnh vệ tham gia diễn tập cùng lực lượng nam, phối hợp xe cảnh sát chuyên dụng bảo vệ nguyên thủ, đoàn xe hộ tống, tái hiện tình huống thực tế khi làm nhiệm vụ.