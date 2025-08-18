Ngoài sự xuất hiện của các vũ khí, khí tài quân sự hiện đại, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 còn có sự góp mặt của dàn xe đặc chủng và khí tài hiện đại của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Tuấn Huy

Ảnh: Tuấn Huy

Xuất hiện ngay sau phần trình diễn của dàn khí tài của lực lượng Quân đội là khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các phương tiện có nhiều tính năng vượt trội giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động, tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nội dung biểu diễn do cán bộ cảnh sát Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội thực hiện.

Khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn; khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động; xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng; xe đặc chủng chống bạo loạn; xe phòng cháy chữa cháy…

Các loại xe trình diễn tại A80 gồm xe đặc chủng chống bạo loạn, xe bọc thép, xe chuyên dụng cho Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy, xe hộ tống, xe y tế, cùng nhiều loại xe khác.

Khí tài bao gồm các loại vũ khí, trang thiết bị hỗ trợ tác chiến, phương tiện liên lạc, thiết bị giám sát, và các công cụ hỗ trợ khác. Các loại trang bị này từng bước được hiện đại hóa, bảo đảm hình thức, chủng loại, tính năng kỹ thuật, chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xe đặc chủng bọc thép chống đạn được trang bị cho Cảnh sát đặc nhiệm, có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển nơi ngập nước sâu. Thân và kính xe có thể chống được nhiều loại đạn, gầm xe vẫn an toàn khi gặp phải các loại mìn, bánh xe có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng hoặc gặp sự cố trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi xe có thể chở kíp chiến đấu 8-10 chiến sĩ, bảo đảm an toàn công tác chỉ huy và điều hành tác chiến.

Xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động. Đây là loại xe thuộc chủng loại bán quân sự, được cấu tạo từ thép đặc chủng, có tính cơ động cao, hoạt động trên mọi địa hình.

Xe được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trong các tình huống phòng, chống bạo loạn, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chiến đấu trong điều kiện địa hình khó khăn.

Trong những năm qua, nhờ tính năng vượt trội, xe đặc chủng tác chiến dưới nước đã trực tiếp tham gia, đóng góp hiệu quả vào các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Xe đặc chủng chống bạo loạn, giải tán đám đông và chữa cháy. Xe được trang bị hệ thống điều khiển tự động hiện đại gồm các vòi phun nước áp lực lớn và tích hợp hệ thống trộn chất cay, phun sơn đánh dấu đối tượng. Hệ thống camera được bố trí phía trước, phía sau và trên nóc xe, giúp cán bộ, chiến sĩ dễ dàng quan sát các mục tiêu.

Dàn xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là phương tiện nhỏ gọn, cơ động cao, trang bị hệ thống liên lạc và chỉ huy, điều hành tại hiện trường.

Nổi bật trong số này là xe chữa cháy tiêu chuẩn, được bố trí téc nước 4.000 lít, téc bọt 200 lít, máy bơm công suất lớn, có khả năng phun, hút nước linh hoạt; cuối cùng là xe thang hiện đại, có khả năng vươn cao 32m, xoay 360 độ, hỗ trợ chữa cháy, cứu người tại các tòa nhà cao tầng.

Khối xe thể hiện sức mạnh chiến đấu, kỹ thuật, cơ động cao của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp.