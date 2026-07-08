Người dân dỡ nhà giao mặt bằng, 'ngõ khổ' tại Hà Nội sắp 'lột xác'

Dọc khắp ngõ 381 đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) là ngổn ngang những ngôi nhà đang được phá dỡ để cải tạo, mở rộng đường. Từ lâu, nơi đây đã được ví là "ngõ khổ" của Hà Nội.