Quyết định vừa được UBND TPHCM ban hành theo đề xuất của Sở Xây dựng. Việc gia hạn đến quý 3/2027 được xác định là cần thiết do dự án có kết cấu ba tầng đặc biệt phức tạp, thi công trong điều kiện vừa xây dựng vừa bảo đảm lưu thông tại cửa ngõ phía Đông - nơi mỗi ngày có lượng phương tiện rất lớn.

Tuy nhiên, UBND TPHCM nhấn mạnh việc điều chỉnh tiến độ không làm thay đổi tổng mức đầu tư, quy mô hay cơ cấu nguồn vốn của dự án. Các hạng mục và nguồn vốn đã được phê duyệt vẫn được giữ nguyên.

Hiện trạng nút giao An Phú đang được thi công. Ảnh: TK

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và việc triển khai dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư) được yêu cầu tổ chức triển khai dự án đúng tiến độ, kiểm soát chặt các khâu thi công, nghiệm thu, giải ngân và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả đầu tư.

UBND TPHCM yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan hoặc quản lý, điều hành không hiệu quả làm phát sinh chi phí.

Định kỳ hằng tháng, chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM. Trường hợp có nguy cơ không bảo đảm mốc hoàn thành vào quý 3/2027, chủ đầu tư phải kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý.