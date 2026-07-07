Cần gì cho tăng trưởng?

Một giờ sau khi sự kiện kết nối giao thương kết thúc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương vẫn đi tới từng gian hàng để tìm hiểu cách các thương hiệu có thể "chạm" tới khách hàng nhanh nhất.

Theo ông Phương, giữa hàng nghìn sản phẩm trên kệ siêu thị, người tiêu dùng thường chú ý đến những bao bì nổi bật nhất. Khi chưa biết chất lượng bên trong, thiết kế ấn tượng có thể khơi gợi sự tò mò và thúc đẩy quyết định mua hàng.

Hiện doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp tại TPHCM. Tuy nhiên, ông Phương cho rằng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa mạnh về thiết kế bao bì, mẫu mã sản phẩm và hoạt động marketing.

Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa của TPHCM năm 2025 đạt 997.000 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm trước, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tăng trưởng có thể bắt đầu ngay từ những thay đổi nhỏ. Bao bì sản phẩm đẹp thu hút người mua, giúp doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng, lợi nhuận, từ đó mở rộng quy mô sản xuất, đóng góp chung cho mục tiêu tăng trưởng của đầu tàu kinh tế.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), cho hay, đơn vị điều chỉnh cách tiếp cận thị trường nhằm tiêu thụ hàng hóa tốt hơn.

Nhiều doanh nghiệp đang thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Ảnh: Tuấn Hùng

Doanh nghiệp đang đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến, đồng thời, kết hợp với một DNNN khác của TPHCM để mở rộng kênh phân phối tại khối đế các dự án nhà ở xã hội, khu nhà ở cho công nhân, người lao động. Đây là hướng đi nhằm tiếp cận nhóm khách hàng có thu nhập trung bình và thấp.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM có khả năng đạt được nếu doanh nghiệp nỗ lực và Nhà nước có cơ chế hỗ trợ hiệu quả, đại diện Satra nhận định.

Đề cập về vai trò của công nghệ và dữ liệu trong mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM, ông Phạm Minh Thắng - Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ - Viễn thông ELCOM, cho hay, những quốc gia, thành phố dẫn đầu về tăng trưởng hiện nay đều chuyển từ mô hình quản lý dựa trên kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu. Đây cũng là điều TPHCM hướng tới.

Công nghệ không trực tiếp tạo ra tăng trưởng nhưng giúp nâng cao năng suất - yếu tố cốt lõi của tăng trưởng. Khi công nghệ giúp giảm ùn tắc giao thông, giảm thời gian xử lý sự cố, giảm chi phí vận hành của chính quyền, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị hay tăng tốc độ ra quyết định thì toàn bộ nền kinh tế đều được hưởng lợi.

Đơn cử, ngoài phục vụ giám sát giao thông, các dữ liệu được camera AI thu thập còn giúp nhà chức trách hiểu rõ hơn về tình trạng vận hành của hạ tầng giao thông để đưa ra các quyết định đầu tư. Với một đô thị hơn 10 triệu dân như TPHCM, chỉ cần giảm được một phần nhỏ thời gian ùn tắc giao thông mỗi ngày cũng có thể tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm.

Trong lĩnh vực nhà đất, ông Lê Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hệ sinh thái Lê Thành cho rằng, bất động sản là ngành có liên quan tới hàng loạt ngành nghề khác. Do đó, việc tháo gỡ hàng trăm dự án bất động sản vướng mắc, tồn đọng sẽ là cách thúc đẩy tăng trưởng hai con số nhanh nhất cho TPHCM.

Không chỉ tiêu thụ vật tư xây dựng, ông Nghĩa lý giải thêm, khi một dự án hoàn thành thì căn nhà cũng cần có đồ điện tử, thiết bị gia dụng mới. Tất cả những chi tiêu này mang tính kích cầu lớn.

Cách tận dụng hệ sinh thái kinh tế

Tuy nhiên, những nỗ lực ở cấp doanh nghiệp dù quan trọng vẫn chưa đủ để tạo nên bước nhảy tăng trưởng. Theo các chuyên gia, để đạt mục tiêu hai con số, TPHCM cần khai thác hiệu quả hơn các lợi thế cấu trúc của nền kinh tế đô thị mở rộng.

Với quy mô kinh tế chiếm khoảng 23% GDP cả nước và đóng góp gần 1/3 thu ngân sách quốc gia, tăng trưởng của TPHCM sẽ tác động trực tiếp đến kết quả chung của kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, GRDP của TPHCM năm 2025 chỉ tăng 7,53% (hoặc 8,03% nếu loại trừ dầu khí); quý I/2026 tăng 8,27% nhưng vẫn thấp hơn kịch bản.

Do đó, theo TS Chu Thanh Tuấn, Phó chủ nhiệm Nhóm ngành cử nhân Kinh doanh tại Đại học RMIT Việt Nam, khoảng cách tới tăng trưởng hai con số hay 10% chỉ có thể được lấp đầy bằng một bước nhảy về năng suất.

“Mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM không nên được hiểu đơn giản là tăng đầu tư công, mở rộng tín dụng hay thúc đẩy bất động sản”, ông nói và cho rằng lợi thế cạnh tranh lớn nhất của TPHCM là khả năng hình thành một "hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh trong cùng một không gian quản trị".

"Thuế thời gian" sẽ cản đường tăng trưởng của TPHCM. Ảnh: Tuấn Kiệt

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM hội tụ đủ ba năng lực bổ sung, gồm trung tâm tài chính, thương mại, công nghệ và nguồn nhân lực của TPHCM; năng lực sản xuất công nghiệp của Bình Dương cùng hệ thống cảng nước sâu, logistics, năng lượng và công nghiệp nặng của Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là cấu trúc kết hợp được thị trường lớn, sản xuất và cửa ngõ hàng hải quốc tế.

Dẫu vậy, lợi thế này mới tồn tại trên bản đồ và chưa vận hành như một nền kinh tế thống nhất. Điểm nghẽn cốt lõi là "thuế thời gian".

Cụ thể, thời gian xin phép đầu tư, giải phóng mặt bằng, đi lại, vận chuyển hàng hóa và xử lý thủ tục còn lớn. Ùn tắc, hạ tầng thiếu đồng bộ, áp lực đất đai và năng lực thực thi không đều đang làm suy giảm lợi ích của tập trung đô thị. Vì vậy, ưu tiên số một là rút ngắn thời gian từ quyết định đến triển khai và từ nhà máy đến bến cảng.

Về giải pháp, TPHCM cần một chương trình tăng trưởng thống nhất cho toàn siêu đô thị, gồm bản đồ chuỗi giá trị, danh mục dự án ưu tiên và hệ thống theo dõi trách nhiệm công khai.

Hạ tầng phải được lựa chọn theo tác động năng suất, ưu tiên các tuyến nối khu công nghiệp với Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ, sân bay Long Thành, các vành đai và đường sắt đô thị.

Việc phát triển giao thông công cộng phải đi cùng nhà ở vừa túi tiền và dịch vụ thiết yếu gần nơi làm việc. Nếu người lao động mất nhiều thời gian để di chuyển, năng suất khó tăng bền vững.

Ngoài ra, đã đến lúc "đầu tàu kinh tế" phải chuyển từ thu hút vốn sang thu hút chức năng có giá trị cao. Khu công nghiệp cần trở thành hệ sinh thái nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, logistics và dịch vụ sau bán hàng; ưu tiên điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, dược phẩm, công nghệ xanh và dịch vụ số. Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ chỉ tạo tăng trưởng thực nếu giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường toàn cầu, thay vì trở thành những "ốc đảo ưu đãi".

Với các phân tích trên, thành viên Đại học RMIT cho rằng TPHCM có đủ thị trường, doanh nghiệp, nguồn lực và vị trí địa kinh tế để tăng trưởng hai con số. Điều còn thiếu là khả năng biến ba không gian kinh tế thành một cỗ máy năng suất thống nhất.

"Thành công không nên chỉ đo bằng GRDP một năm, mà bằng việc mỗi đồng vốn, mỗi hecta đất và mỗi giờ lao động tạo ra nhiều giá trị hơn. Khi thành phố giảm được 'thuế thời gian', tăng trưởng hai con số sẽ là kết quả, không phải khẩu hiệu", ông nói thêm.