Hai khu nghĩa trang lớn bậc nhất Sài Gòn xưa sau gần nửa thế kỷ chuyển đổi công năng, nay đã trở thành Công viên Lê Văn Tám và Công viên Lê Thị Riêng, những điểm xanh quen thuộc giữa lòng TPHCM.

Theo đó, công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định) tiền thân là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Ban đầu, đây là nơi an táng binh lính, sĩ quan Pháp thời thuộc địa, về sau là nơi chôn cất nhiều chính khách, tướng lĩnh của chính quyền Sài Gòn. Năm 1983, TPHCM di dời hàng nghìn phần mộ, quy hoạch lại thành công viên.

Tương tự, công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) tiền thân là nghĩa địa Chí Hòa. Nơi đây an táng của tầng lớp bình dân với quy mô khoảng 30ha. Cũng trong năm 1983, khu đất được giải tỏa, chỉnh trang thành công viên rộng khoảng 8ha với cây xanh, hồ nước và không gian sinh hoạt cộng đồng.