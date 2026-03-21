Những ngày qua, tình trạng cát biển xâm nhập công viên Bãi Sau Vũng Tàu khiến nhiều hạng mục bị phủ kín, gây khó khăn cho công tác duy tu, đồng thời ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân và du khách.

Ghi nhận trong các ngày 19 và 20/3, dọc công viên Bãi Sau (thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân), nền gạch và nhiều hạng mục bị cát phủ kín trên đoạn dài hơn 1km.

Thảm cỏ, bồn cây, lối đi bộ, khu vui chơi… bị cát phủ dày, có nơi lên tới hơn 20cm.

Theo người dân, hiện tượng cát bay xuất hiện khi gió chướng hoạt động mạnh, thường từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Gió Đông Bắc cuốn cát khô từ bãi biển thổi sâu vào khu vực công viên.

Hàng chục công nhân Công ty CP Phát triển công viên, cây xanh và đô thị Vũng Tàu được huy động liên tục để thu dọn. Tuy nhiên, tình trạng cát phủ tái diễn hằng ngày. Nhiều khu vực giáp bờ biển vừa được làm sạch vào buổi sáng, đến chiều cùng ngày lại bị cát phủ kín trở lại.

Cát phủ kín lối đi xuống biển gần khu vực Tháp Tam Thắng. Nhiều tiểu cảnh bị lớp cát dày vùi lấp dù đã được quây lưới tạm.

Đại diện Công ty CP Phát triển công viên, cây xanh và đô thị Vũng Tàu cho biết, mỗi ngày đơn vị huy động 40-50 công nhân thu gom cát, đồng thời giăng lưới hạn chế cát tràn sâu vào công viên, song đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Công việc được duy trì liên tục từ cuối năm ngoái đến nay. Tuy nhiên, những ngày gần đây, lượng cát tràn vào tăng mạnh, khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Đại diện Công ty CP Phát triển công viên, cây xanh và đô thị Vũng Tàu cho biết, cát được thu gom bằng xe đẩy, xe tải nhỏ rồi vận chuyển trả lại bãi biển. Đơn vị cũng điều động xe cuốc tạo rãnh tại các lối lên xuống bãi biển nhằm hạn chế cát bay vào công viên.

Do lượng cát tràn vào lớn, đơn vị thu gom phải huy động thêm phương tiện cơ giới hỗ trợ. Dọc các lối xuống biển, rãnh được đào sâu để hạn chế cát xâm nhập trở lại.

Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng (đơn vị tạm quản lý, vận hành công viên), cho biết đang phối hợp với Công ty CP Phát triển công viên, cây xanh và đô thị Vũng Tàu triển khai các giải pháp trước mắt như tăng cường nhân lực, phương tiện để thu gom cát. Đồng thời, đơn vị nghiên cứu giải pháp lâu dài như trồng hàng cây chắn gió hoặc lắp đặt lan can ngăn cát xâm nhập.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, quy mô gần 20ha, kéo dài hơn 3km dọc bờ biển, với nhiều hạng mục điểm nhấn du lịch như Tháp Tam Thắng, các trạm dịch vụ công cộng...

Công trình được khánh thành vào tháng 12/2025, trở thành không gian công cộng hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, ngắm biển vào dịp cuối tuần, lễ, Tết.