Nhiều hộ dân trên đường Trần Bình Trọng (phường Vườn Lài, TPHCM) đang tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường.

Dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng dài khoảng 361m, nâng bề rộng mặt đường từ khoảng 5m lên 23m với 4 làn xe. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 985 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 116 hộ dân và tổ chức; trong đó 97 trường hợp phải di dời hoàn toàn.

Ông Nguyễn Kim Long cho biết, đường Trần Bình Trọng nhiều năm qua nhỏ hẹp, hạ tầng giao thông hạn chế khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Từ những năm 1990-2000, người dân đã được thông tin về kế hoạch mở rộng tuyến đường, nhưng dự án nhiều lần vướng mắc nên chưa thể triển khai.

Theo ông Long, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giảm ùn tắc, chỉnh trang đô thị, tạo động lực cho hoạt động kinh doanh, buôn bán và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Nhiều ngôi nhà sau khi bàn giao mặt bằng được chủ hộ treo biển thông báo chuyển địa điểm kinh doanh. Khu vực đường Trần Bình Trọng - Hồ Thị Kỷ từ lâu là một trong những đầu mối kinh doanh hoa lớn, nhộn nhịp bậc nhất TPHCM với hàng trăm sạp hoa hoạt động mỗi ngày.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên cho biết, căn nhà rộng 14m² của gia đình được bồi thường hơn 2 tỷ đồng. Bà đã chuyển tiệm hoa sang địa điểm mới, thu dọn đồ đạc và đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Máy móc, công nhân đang khẩn trương tháo dỡ tại nhiều căn nhà trên đường Trần Bình Trọng.

Song song với việc mở rộng mặt đường, dự án sẽ cải tạo hệ thống thoát nước, lát đá vỉa hè và ngầm hóa lưới điện, đồng bộ với mảng xanh Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên các trục Hùng Vương, Lý Thái Tổ, đồng thời chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng không gian sống và tạo diện mạo hiện đại cho khu vực.