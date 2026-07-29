Quốc lộ 21B là tuyến giao thông hướng tâm quan trọng của Thủ đô, kết nối khu vực phía nam Hà Nội, đi qua 8 xã, phường với tổng chiều dài khoảng 41,77km, quy mô mặt cắt ngang từ 11-35m.

Tuyến đường giữ vai trò kết nối giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm tải cho nhiều trục đường hiện hữu. Hiện, nhiều dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đang được triển khai dọc tuyến, trong đó có các đoạn qua xã Bình Minh và xã Thanh Oai.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Bình Minh cho biết, địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với bất kỳ trường hợp nào.

Theo vị này, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, người dân nhận thức rõ lợi ích của việc mở rộng tuyến đường và hiểu mình là đối tượng thụ hưởng trực tiếp từ công trình hạ tầng. Vì vậy, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ nhà, công trình để bàn giao mặt bằng dù chưa nhận tiền bồi thường.

Chính quyền xã cũng huy động nhân lực, phương tiện hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà, công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Hiện UBND xã Bình Minh đang chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo các phương án đã được phê duyệt. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã cơ bản hoàn thành.

Gia đình ông Nguyễn Chính Lương là một trong số ít hộ chưa bàn giao mặt bằng. Ông cho biết do kết cấu ngôi nhà phức tạp nên gia đình xin tự tháo dỡ để bảo đảm an toàn.

"Gia đình phải đổ cột trụ, chờ bê tông khô rồi di dời hệ thống cửa từ phía ngoài vào trong trước khi bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Ngoài việc cần thêm thời gian để tháo dỡ, tôi hoàn toàn đồng thuận với chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng", ông Lương nói.

Gia đình bà Hà Thị Kiên là một trong những hộ đầu tiên hoàn tất bàn giao mặt bằng tại khu vực. Bà cho biết tuyến đường cũ đã xuống cấp, thường xuyên ngập úng và ùn tắc, gây nhiều bất tiện cho sinh hoạt của người dân.

"Tôi mong dự án cải tạo này từng ngày. Khi địa phương thông báo giải phóng mặt bằng, gia đình tôi đã xung phong bàn giao trước để dự án sớm được triển khai", lời bà Kiên.

Ông Nguyễn Tiến Toán cho biết gia đình đã tự tháo dỡ 24m² nhà ở để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. "Ngay sau khi địa phương thông báo thu hồi đất, gia đình tôi đã bắt đầu tháo dỡ. Sau gần một tháng, mọi việc đã hoàn tất", ông nói.

Khu vực thi công cầu Thạch Bích thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B, đoạn từ cầu Thạch Bích đến nút giao tỉnh lộ 427, qua xã Bình Minh.

Tại xã Thanh Oai, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ đầu tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài (cũ) có tổng mức đầu tư hơn 345,5 tỷ đồng, do UBND xã Thanh Oai làm chủ đầu tư, triển khai giai đoạn 2021-2026.

Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 82% khối lượng thi công. Tuy nhiên, khoảng 520m tuyến vẫn chưa thể triển khai đồng bộ do vướng giải phóng mặt bằng.

Trong phạm vi dự án, xã Thanh Oai đang tập trung giải phóng mặt bằng đoạn tuyến dài khoảng 310m, với tổng diện tích thu hồi hơn 4.716m². Trong đó, đất ở chiếm hơn 1.716m² của 90 hộ dân với 96 thửa; đất nông nghiệp hơn 2.034m² và đất công khoảng 965m².