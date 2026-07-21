UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận về việc bàn giao 3 trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại phường Phú Lợi cho Trường Đại học Thủ Dầu Một để mở rộng trường.

Theo đó, 3 trụ sở công thuộc tỉnh Bình Dương cũ được bàn giao gồm: Trụ sở Sở GD-ĐT Bình Dương (số 3 đường Huỳnh Văn Nghệ); trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương (số 60 đường Lê Thị Trung) và trụ sở của Trung tâm Văn hóa thuộc Sở Văn hóa và Thể thao (số 5, đường 30/4).

Các trụ sở này đều nằm xung quanh Trường ĐH Thủ Dầu Một hiện tại, bán kính khoảng 1km.

Khuôn viên bên trong trụ sở cũ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương. Ảnh: X.A

Cụ thể, đối với trụ sở của Sở GD-ĐT Bình Dương cũ (được chuyển thành trụ sở của Cục Quản lý thị trường Bình Dương sau khi các đơn vị chuyển vào trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương cũ), có diện tích khoảng 0,56 ha, sẽ được bàn giao nguyên trạng cho Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Đối với trụ sở cũ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phần diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương cũ (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM) sẽ được loại trừ. Phần diện tích còn lại, khoảng 1,07ha, được bàn giao cho Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Trung tâm Văn hóa là trụ sở có diện tích lớn nhất trong số này. Nằm kế bên Trường ĐH Thủ Dầu Một, cơ sở này có diện tích khoảng 1,13ha và cũng sẽ được bàn giao để mở rộng trường.

Trung tâm Văn hóa điện ảnh nằm sát Trường ĐH Thủ Dầu Một. Ảnh: X.A

Theo ghi nhận, các trụ sở công nói trên đều nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh Bình Dương cũ, thuận tiện giao thông. Vào đầu năm 2014, gần 60 sở, ngành được chuyển vào làm việc tại tòa nhà trung tâm hành chính tập trung, từ đó, nhiều trụ sở không còn được sử dụng; một số sau đó được giao cho các đơn vị khác, số còn lại được bán đấu giá.

Trường Đại học Thủ Dầu Một hiện đặt tại số 6 đường Trần Văn Ơn, phường Phú Lợi, TPHCM, là trường công lập đào tạo đa ngành với khoảng 23.000 sinh viên, học viên trên diện tích hơn 5,11ha.

Ngoài ra, trường cũng đang thực hiện dự án cơ sở 2 với diện tích 57 ha tại phường Thới Hòa, TPHCM.