HLV Kim Sang-sik tiết lộ kế hoạch của tuyển Việt Nam trước trận Campuchia

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định mục tiêu giành chiến thắng trước Campuchia, đồng thời tiết lộ ban huấn luyện đã phân tích băng hình các đội ở bảng B để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.