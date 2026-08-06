Dù gặp tuyển Việt Nam được đánh giá rất mạnh, nhưng hậu vệ Ouk Sovann của Campuchia vẫn tỏ ra rất tự tin. Anh cho biết mình cùng các đồng đội làm hết sức chọc thủng lưới tuyển Việt Nam. Ở ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam vẫn chưa nhận bàn thua nào.

"Chúng tôi háo hức muốn gặp tuyển Việt Nam vì họ luôn là đội mạnh và còn đang là nhà đương kim vô địch. Dĩ nhiên chúng tôi đều có mong muốn ghi được bàn vào lưới của tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày mai", Ouk Sovann nói.

Hai Long tin tưởng vào chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh Phan Ích

Về phần mình, Hai Long nói: "Trận trước đá trên sân nhà chúng tôi không thắng, lần này càng phải cố gắng hơn để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là 3 điểm trong trận đấu với Campuchia".

Trước câu hỏi về việc có nhiều ý kiến nói rằng ASEAN Cup là giải đấu cấp thấp, các đội bóng trong khu vực không mang lực lượng mạnh nhất tham dự, Hai Long bày tỏ quan điểm: "Đó là góc nhìn của mỗi người, truyền thông hay CĐV người hâm mộ đều có cách đánh giá riêng. Nhưng với tôi mỗi lần khoác áo tuyển Việt Nam, được ra sân cống hiến cho màu áo ĐTQG luôn là vinh dự lớn. Tôi cố gắng hết sức để đem lại màn trình diễn tốt nhất".

Hai Long cũng nói về màn ăn mừng đặc biệt khi ghi bàn vào lưới của Indonesia trận trước: "Đó là khoảnh khắc cảm xúc nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Giờ là lúc tôi và các đồng đội tập trung tốt nhất cho trận đấu với Campuchia".

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Campuchia lăn bóng vào lúc 20h ngày 7/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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