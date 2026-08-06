"Xét theo thứ hạng FIFA thì tuyển Việt Nam mạnh hơn Campuchia nhiều, nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng đối thủ và phải chơi hết sức. Lực lượng trận ngày mai có thể sẽ thay đổi để bảo toàn sức lực cho một số cầu thủ ở bán kết. Dù vậy, thời gian nghỉ trước bán kết cũng khá nhiều nên về cơ bản tuyển Việt Nam cố gắng sử dụng đội hình mạnh nhất.

Chúng tôi đặt mục tiêu thắng Campuchia để giành ngôi nhất bảng. Trận sân nhà trước gặp Singapore quả thực rất tiếc nuối vì không ghi được bàn thắng, do đó trận này phải nỗ lực hơn. Tôi hy vọng các CĐV đến đông để cổ vũ cho các cầu thủ", HLV Kim Sang Sik phát biểu trước trận gặp Campuchia, lượt cuối bảng A, ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik khẳng định sử dụng đội hình mạnh đấu Campuchia.

HLV Kim Sang Sik cũng cho biết ông cùng các trợ lý đã bắt đầu nghiên cứu về đối thủ ở bán kết: "Những ngày qua, tôi và các cộng sự xem qua băng hình các đối thủ ở bảng B, họ có rất nhiều thay đổi về đội hình so với giải trước".

Ở trận thắng Campuchia 3-0, HLV Kim Sang Sik lần đầu xếp Thành Long đá chính với Hoàng Đức, mang tới sự hiệu quả về lối chơi cho tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc dành những lời khen ngợi: "Trận vừa qua mới là lần đầu Thành Long đá chính sau thời gian dài.

Nhưng những gì cậu ấy thể hiện, tôi đánh giá rất cao. Cậu ấy trông nhỏ bé nhưng khi đấu các tiền vệ cao to của Indonesia thì không tỏ ra thua thiệt. Còn Hoàng Đức chơi rất tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ".

"Tôi nghĩ cả 3 tiền vệ Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long đều đá tốt. Mỗi trận cần một tổ hợp tiền vệ tốt để phát huy hiệu quả, và tôi đang cân nhắc tổ hợp nào phù hợp nhất cho trận ngày mai", HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Tuyển Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: S.N

Về chiếc áo màu đen mang lại may mắn, HLV sinh năm 1976 chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng không phải do các cầu thủ đâu mà tôi nghĩ là do tôi mặc áo trắng dẫn đến không may mắn. Thực tế rằng trận gặp Singapore chúng tôi cũng đã có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng. Giờ đây chúng tôi hướng đến mục tiêu là chiến thắng trước Campuchia khi toàn đội đều đang có phong độ tốt".

"Người hâm mộ và truyền thông có những đánh giá riêng của họ. Với tôi, mọi trận đấu, mọi giải đấu đều quan trọng, và mục tiêu của tuyển Việt Nam luôn là giành được kết quả tốt nhất. Chúng tôi chuẩn bị và hướng tới từng trận đấu với một mục đích duy nhất là chiến thắng và có sự tiến bộ", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

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