Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng

Ngày Giờ Trận đấu Địa điểm Trực tiếp 24/7/2026 19h00 Timor Leste vs Việt Nam SVĐ Chonburi, Thái Lan FPT Play 31/7/2026 19h00 Việt Nam vs Singapore SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội FPT Play 3/8/2026 19h00 Indonesia vs Việt Nam Gelora Bung Karno, Jakarta FPT Play 7/8/2026 19h00 Việt Nam vs Campuchia SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội FPT Play

Tuyển Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch tại ASEAN Cup 2026 với nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, "Những chiến binh sao vàng" không chỉ hướng đến tấm vé vào bán kết mà còn đặt mục tiêu cao nhất là tiếp tục nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á.

Hai bảng đấu tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh: Asean Football

Ở vòng bảng, tuyển Việt Nam nằm tại bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Trong số này, Indonesia được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất, trong khi Singapore cũng luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn. Dù vậy, với lực lượng giàu kinh nghiệm cùng sự ổn định trong lối chơi, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành quyền đi tiếp với vị trí dẫn đầu bảng.

Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ lần lượt gặp Timor-Leste (24/7), Singapore (31/7), Indonesia (3/8) và Campuchia (7/8). Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Sau chức vô địch thuyết phục ở kỳ ASEAN Cup gần nhất, tuyển Việt Nam bước vào giải năm nay với áp lực nhưng cũng đầy quyết tâm. Nếu duy trì phong độ và bản lĩnh vốn có, Quang Hải và các đồng đội hoàn toàn đủ khả năng viết tiếp hành trình vinh quang và bảo vệ thành công ngôi vương khu vực.