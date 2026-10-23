HLV Mai Xuân Hợp nói gì về tình huống VAR từ chối phạt đền phút 87?

HLV Mai Xuân Hợp bày tỏ sự tiếc nuối khi Thanh Hóa không được hưởng phạt đền ở phút 87 trong trận hòa 1-1 với Công an Hà Nội, nhưng khẳng định toàn đội tôn trọng quyết định của trọng tài sau khi tham khảo VAR.