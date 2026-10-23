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Thứ Sáu, 23/10/2026 - 10:20

HLV Mai Xuân Hợp nói gì về tình huống VAR từ chối phạt đền phút 87?

Xuân Minh

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HLV Mai Xuân Hợp bày tỏ sự tiếc nuối khi Thanh Hóa không được hưởng phạt đền ở phút 87 trong trận hòa 1-1 với Công an Hà Nội, nhưng khẳng định toàn đội tôn trọng quyết định của trọng tài sau khi tham khảo VAR.

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