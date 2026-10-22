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Trong trận tiếp đón Thanh Hóa, ngoài lợi thế sân nhà, lực lượng của CAHN cũng được đánh giá cao hơn nhiều so với đội khách. Tuy nhiên, Đình Bắc và các đồng đội không thể chủ quan khi họ vẫn đang đối mặt với bài toán về thể lực do thi đấu dày hơn so với các đối thủ tại V-League.

Ở hai trận gần nhất, CAHN đều nhận thất bại, trong đó có trận thua 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng 4 V-League. Gặp đối thủ được đánh giá là "vừa miếng" Thanh Hóa, đây là cơ hội để thầy trò HLV Mano Polking tìm lại niềm vui chiến thắng, đồng thời lấy lại ngôi đầu BXH hiện đang thuộc về Ninh Bình (hơn 1 điểm).

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa đang có 6 điểm sau 4 vòng đấu. Đội bóng xứ Thanh vừa nhận thất bại 0-2 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 4, vì thế đang rất cần một kết quả tốt để cải thiện vị trí trên BXH.

Trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Đình Bắc là người mở tỷ số cho CAHN, nhưng sau đó Văn Tùng ghi bàn gỡ hòa 1-1. Như vậy, CAHN không thắng ở hai trận liên tiếp tại V-League.

Đội hình xuất phát:

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Toản, Việt Anh, Adou Minh, Văn Đô, Frans Putros, Damia Sabater, Ngọc Tín, Đình Bắc, Brayan Perea, Leo Artur

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Thanh Nam, Văn Lợi, Đình Huyên, Đức Mạnh, Abdurakhmanov, Hà Minh Đức, Damoth Thong Khamsavath, Di Mateo, Trọng Phú, Matheus Martins