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Trong trận tiếp đón Thanh Hóa, ngoài lợi thế sân nhà, lực lượng của CAHN cũng được đánh giá cao hơn nhiều so với đội khách. Tuy nhiên, Đình Bắc và các đồng đội không thể chủ quan khi họ vẫn đang đối mặt với bài toán về thể lực do thi đấu dày hơn so với các đối thủ tại V-League.
Ở hai trận gần nhất, CAHN đều nhận thất bại, trong đó có trận thua 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng 4 V-League. Gặp đối thủ được đánh giá là "vừa miếng" Thanh Hóa, đây là cơ hội để thầy trò HLV Mano Polking tìm lại niềm vui chiến thắng, đồng thời lấy lại ngôi đầu BXH hiện đang thuộc về Ninh Bình (hơn 1 điểm).
Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa đang có 6 điểm sau 4 vòng đấu. Đội bóng xứ Thanh vừa nhận thất bại 0-2 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 4, vì thế đang rất cần một kết quả tốt để cải thiện vị trí trên BXH.
Trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Đình Bắc là người mở tỷ số cho CAHN, nhưng sau đó Văn Tùng ghi bàn gỡ hòa 1-1. Như vậy, CAHN không thắng ở hai trận liên tiếp tại V-League.
Đội hình xuất phát:
CAHN: Nguyễn Filip, Văn Toản, Việt Anh, Adou Minh, Văn Đô, Frans Putros, Damia Sabater, Ngọc Tín, Đình Bắc, Brayan Perea, Leo Artur
Thanh Hóa: Thanh Diệp, Thanh Nam, Văn Lợi, Đình Huyên, Đức Mạnh, Abdurakhmanov, Hà Minh Đức, Damoth Thong Khamsavath, Di Mateo, Trọng Phú, Matheus Martins
90+5
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.
87'
Nguyễn Filip băng ra và dùng tay cản phá khiến Văn Hoàn của Thanh Hóa ngã trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm đá phạt đền nhưng sau đó phải tham khảo VAR. Sau ít phút, trọng tài thay đổi quyết định khi xác định cầu thủ đội khách ở thế việt vị.
76'
Cao Quang Vinh tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Thanh Diệp.
67'
Brayan Perea bật cao đánh đầu đưa bóng đập cột dọc khung thành Thanh Hóa.
61'
Bàn thắng!!! Từ một tình huống không thực sự nguy hiểm, Văn Tùng tung cú sút xa, bóng đập vào chân một cầu thủ CAHN làm đổi hướng khiến thủ thành Nguyễn Filip bó tay. Tỷ số trận đấu là 1-1.
54'
Bàn thắng không được công nhận!!! Leo Artur đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi chuyền bóng như dọn cỗ cho Brayan Perea đánh đầu tung lưới thủ môn Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi xem VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng khi Văn Đô ở tình thế việt vị trước đó.
54'
Leo Artur tung cú sút sệt từ khoảng cách 20m nhưng không thắng được thủ môn Thanh Diệp của Thanh Hóa.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+1
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về CAHN.
43'
Vào!!! Từ đường chuyền của Văn Đô bên cánh trái, bóng bật ra đúng vị trí của Đình Bắc. Tiền vệ mang áo số 9 đánh đầu chính xác mở tỷ số cho đội chủ nhà.
40'
Trận đấu đang diễn ra khá tẻ nhạt, cả hai đội đều không tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.
30'
Nỗ lực căng ngang của Văn Đô và sau đó là pha dứt điểm của Leo Artur đều không thể đi qua một rừng chân các cầu thủ Thanh Hóa.
23'
Đội chủ nhà ép sân hoàn toàn, nhưng chưa thể tạo nên cơ hội thực sự nguy hiểm trước hàng phòng ngự dày đặc của Thanh Hóa.
13'
Đình Bắc và Leo Artur liên tiếp dứt điểm nhưng bóng trúng hậu vệ Thanh Hóa.
8'
Dù phải làm khách nhưng Thanh Hóa đang chơi rất tự tin, chủ động lên bóng nhanh và đã có 1-2 tình huống dứt điểm kể từ đầu trận.
4'
Từ pha phối hợp rất ăn ý, Leo Artur tung cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Thanh Hóa.
19h15
Trận đấu bắt đầu.
18h20
Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Tính từ năm 2023 đến nay, hai đội bóng chạm trán nhau tổng cộng 9 lần trên mọi đấu trường. CAHN giành 6 chiến thắng và một trận hòa. Trong khi đó, Thanh Hóa có 2 trận thắng.
18h16
Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa đang có 6 điểm sau 4 vòng đấu. Hành quân tới làm khách trên sân của CAHN, Thanh Hóa hướng tới mục tiêu có điểm. Trước một đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng như CAHN, Thanh Hóa nhiều khả năng chơi phòng ngự phản công, chờ đợi sai lầm của đối thủ.
18h10
Dù thua trận đầu tiên ở V-League nhưng CAHN vẫn đang kiểm soát được tình hình nhờ sở hữu đội hình có chiều sâu. Sau 4 vòng đấu, đội bóng ngành Công an giành 9 điểm, ghi 7 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Những con số này phản ánh sự cân bằng tương đối tốt giữa khả năng tấn công và phòng ngự.
18h05
CAHN vừa phải nhận trận thua đầu tiên ở V-League mùa này, trước Hà Nội FC. Thất bại của CAHN có nguyên nhân chính từ việc đoàn quân của HLV Polking phải thi đấu liên tục ở 3 đấu trường là V-League, Cúp CLB Đông Nam Á và Cúp C1 châu Á, khiến các cầu thủ mỏi mệt.
18h00
Đội hình xuất phát: