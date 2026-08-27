HLV Thái Lan chỉ ra bước ngoặt khiến Thái Lan lỡ ngôi vương

HLV Thái Lan cho rằng tình thế trận đấu thay đổi nhanh chóng sau khi đội nhà đá hỏng quả phạt đền, tạo cơ hội để tuyển Việt Nam lấy lại thế trận và thi đấu tốt hơn.