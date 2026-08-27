Tự hào

Điều đầu tiên cần nói sau đêm Mỹ Đình là niềm tự hào. Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup - điều mà đội bóng áo đỏ chưa từng làm được trong lịch sử giải đấu. Sau một hành trình kéo dài, với không ít sức ép và những thời điểm khó khăn, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đứng ở vị trí cao nhất.

Đó không chỉ là một chiếc cúp được giữ lại, mà còn là sự khẳng định cho một quá trình đầu tư nghiêm túc của tuyển Việt Nam khi bước vào giải với lực lượng có chiều sâu hơn, nhiều phương án hơn, đặc biệt là một tập thể được xây dựng qua thời gian tương đối dài.

Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch

Chức vô địch vì thế không phải món quà ngẫu nhiên. Tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi, duy trì lợi thế trong trận lượt về và cuối cùng kết thúc hai trận chung kết với tổng tỷ số 4-2.

Những sai lầm của đối thủ có thể góp phần tạo nên kết quả nói trên, nhưng không thể phủ nhận Việt Nam đã đi đến tận cùng của giải đấu và hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất: bảo vệ ngôi vô địch.

Trong bóng đá, đôi khi nhiều người quá chú trọng vào hành trình chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất mà quên mất rằng vô địch đã là một giá trị tự thân. Tuyển Việt Nam đã làm được điều mà các thế hệ trước chưa từng làm được: bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Với một đội tuyển đang được đầu tư, đang có thêm những nhân tố mới và vẫn còn dư địa để phát triển, chiếc cúp này không chỉ là phần thưởng mà còn là nền tảng để hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

Chút tiếc nuối chưa hoàn hảo

Nếu được phép có một chút tiếc nuối sau niềm vui thì đó là bởi chức vô địch này hoàn toàn có thể đẹp hơn, nhất là khi thầy trò HLV Kim Sang Sik được chơi trên sân Mỹ Đình trước đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan.

Tuyển Việt Nam đã chơi chưa tốt trong cả hai lượt trận chung kết. Chiến thắng 2-0 ở lượt đi có phần may mắn vì Thái Lan tạo ra những cơ hội nhưng không tận dụng được.

Sau trận thắng nghẹt thở trước Thái Lan

Đến lượt về tại Mỹ Đình, vấn đề càng rõ hơn. Tuyển Việt Nam bị đối thủ gây sức ép, để Thái Lan dễ dàng triển khai bóng và có những thời điểm hoàn toàn chiếm thế chủ động. Nếu Kakana không đá hỏng quả phạt đền, hay Thái Lan sắc bén hơn ở những tình huống cuối cùng, câu chuyện có thể đã căng thẳng hơn rất nhiều.

Hai bàn phản lưới nhà của Thái Lan cũng góp phần đưa Việt Nam đến chức vô địch. Bởi vậy, thật khó coi đây là hai trận chung kết hoàn hảo của thầy trò Kim Sang Sik.

Nhưng có lẽ bóng đá không phải lúc nào cũng cần một sự hoàn hảo tuyệt đối. Điều quan trọng nhất vẫn là chiếc cúp thuộc về tuyển Việt Nam sau 180 phút và hành trình vừa qua đủ khẳng định giá trị của nhà ĐKVĐ.

Dù sao, bóng đá là câu chuyện của kết quả và cảm xúc. Đêm Mỹ Đình, người Việt Nam được quyền ăn mừng. Chiếc cúp ở lại, lịch sử được viết thêm một trang. Còn sự chưa hoàn hảo, có lẽ nên được xem như lời nhắc để thầy trò HLV Kim Sang Sik cần chuẩn bị tốt hơn cho những kế hoạch phía trước.

Bây giờ, khi chức vô địch vẫn giữ trong tay tuyển Việt Nam, hãy vui và tận hưởng.

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